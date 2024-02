“Somos una generación triste con fotos felices”: periodista Luz Doria sobre su nuevo libro

La vicepresidenta y productora ejecutiva del programa matutino ‘Despierta América’ de Univisión, Luz María Doria, dialogó en La W, con Julio Sánchez Cristo, sobre su nuevo libro ‘¿Cuánto te pesa lo que te pasa? ’, para explicar el trasfondo del texto y el objetivo con el que lo publicó.

Desde acciones poéticas, hasta mensajes para dar impulso a personas que buscan apoyo emocional, se puede encontrar en cada página de este libro.

La periodista, autora y productora de televisión inició explicando que este libro, el quinto de su repertorio, “está escrito por una nueva Luz María, Me parecía necesario tener este libro para dedicárselo a los lectores en los que no pensé con los otros libros anteriores”.

Relató que el ‘punto de quiebre’ que la llevó a tomar la decisión de escribir el texto fue una significativa pérdida en su vida.

“Durante la pandemia sufrí una pérdida, como muchos millones de personas, el COVID dejó a mi mamá sin voz y sin poder caminar. Me veo de la noche a la mañana en una situación que nunca imaginé vivir. Cuestioné, entonces, cómo traerle alegría a mi vida con este dolor y pensé en esas personas que, quizá, tenían las alas rotas y yo las invitaba a volar”.

A raíz de eso destacó que se dedicó “a estudiar, precisamente, el sufrimiento y la felicidad” porque “está de moda ser feliz y yo siempre he dicho que somos una generación triste con fotos felices; tenemos una obsesión por la felicidad en redes sociales”.

Y entonces, relató que “escribiendo este libro, que necesitaba leer, pero no me hubiera gustado escribir, aprendí mucho. Me dije a mí misma: ‘si el libro me ayuda, lo público’, y así fue; sentí que le había aportado mucho a mi vida y que le había arrimado alegría a ese dolor que no se quita”, haciendo la aclaración de que este texto “no pretende eliminar ningún dolor”.

La destacada periodista de Univision destacó, finalmente, que el relato de su autoría le “ha ayudado a cicatrizar y aliviar”, y así mismo, lo que sugiere este mismo “es buscar la manera de regalarnos paz”.

Escuche la entrevista completa a continuación: