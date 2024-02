“El proceso creativo fue increíble”: Adam Sandler sobre película ‘Spaceman’

Desde el jueves 15 de febrero hasta el domingo 25 de febrero se lleva a cabo en Alemania el festival de cine Berlinale en donde se juntan grandes talentos del cine para presentar diverso material audiovisual como películas.

Es el caso de Adam Sandler y Carey Mulligan, quienes hablaron en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar sobre la película ‘Spaceman’ y su experiencia en el festival.

Carey Mulligan inició hablando sobre la temporada de premios en el cine y dijo que “es un orgullo poder ver el reconocimiento que tiene un trabajo en que el llevas tanto tiempo”.

Relatando, sobre su experiencia en el festival, que “es algo que va y viene, se pasa mucho tiempo viajando en eventos y es la mejor parte, tener la oportunidad de estar en un mismo salón con directores, actores y escritores al mismo tiempo”.

Así mismo, Adam Sandler habló sobre ‘cómo lo ha tratado el festival’. “He pasado increíble en el festival, me han tratado increíble, he comido, he salido, he ido a un bar en donde he podido hablar”.

Finalmente, el reconocido actor de comedia Adam Sandler habló sobre su papel en una cinta de drama.

“Esperaría volver a actuar en drama, el proceso creativo de ‘Spaceman’ fue increíble y esperaría poder hacer otra película de drama, eso si tengo la suerte de que el director de esta cinta nos tenga en cuenta para grabar otro filme”, concluyó.

Escuche la entrevista completa a continuación: