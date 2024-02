Partido Conservador no aceptó la renuncia de Efraín Cepeda

Este 21 de febrero, se conoció que el Directorio Nacional Conservador no aceptó la renuncia de Efraín Cepeda a la presidencia de la colectividad. La decisión fue unánime.

El senador presentó su carta de renuncia a la presidencia del Partido Conservador el pasado 21 de febrero tras un año en el cargo, ante su molestia con integrantes de la bancada de Cámara, quienes llevan meses en acercamientos con el Gobierno de Gustavo Petro y lograron que les entregaran el Ministerio del Deporte.

Esto, según Cepeda, pese a la directriz de la colectividad de mantener distancia, en especial con la agenda de reformas sociales.

Sólo bastaron poco más de cinco horas desde que se conoció de la designación de Luz Cristina López Trejos como ministra para que se produjera la dimisión de Cepeda, considerado el congresista de mayor trayectoria en el Capitolio y quien había conducido a los ‘godos’ por una línea crítica frente a iniciativas como las reformas de salud y laboral.

“Los colombianos esperan en estos momentos claridad en lo que representamos y convicción en lo que defendemos. Esa es la razón por lo cual he decidido presentarle mi renuncia al Directorio Nacional Conservador, agradeciéndole la confianza que me entregaron y con la convicción profunda de que no fui inferior al reto que me plantea la coyuntura que atraviesa el país”, precisa el senador barranquillero en su misiva.

Y es que no sólo es el Ministerio del Deporte, el Gobierno también entregó el Fondo de Pasivo Pensional de Ferrocarriles a congresistas conservadores, dentro de la estrategia que ha implementado de buscar los votos al menudeo, ante la premura de tiempo para lograr aprobar las reformas, varias de ellas contra el tiempo para lograr completar el trámite.

En el caso de la próxima ministra del Deporte, la hoja de vida fue propuesta por el representante Alfredo Ape Cuello y es respaldada por otros integrantes de la bancada.

Lo que viene será que el Directorio decida si acepta la renuncia de Cepeda y, en caso afirmativo, elegir reemplazo, poniendo a tambalear también las opciones que se barajaban para la Presidencia del Congreso que le corresponde asumir a ese partido el próximo 20 de julio.