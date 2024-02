Renuncia de Efraín Cepeda: ¿qué pasa al interior del Partido Conservador?

Los congresistas del Partido Conservador Fernando Niño y Nicolás Echeverry pasaron por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar de la renuncia de Efraín Cepeda a la Presidencia de la colectividad.

Para el vicepresidente de la Cámara de Representantes, Fernando Niño, fue una sorpresa la determinación que tomó Cepeda.

“Nos tomó por sorpresa, lo ha hecho muy bien y me he sentido representado”, dijo. Además, mencionó que espera que el Directorio del Partido tome la mejor decisión al aceptar o no la renuncia.

Ante la información de que Cristina López será la nueva ministra del Deporte, expresó que ella no representa o es miembro del Partido Conservador.

“El Conservador siempre ha actuado con disciplina, espero que en el futuro las decisiones se tomen respetando las reglas”, mencionó.

¿Ape Cuello propuso el nombre de Cristina López?

“Hasta ahora no tengo información de que esa hoja de vida fuera presentada por la bancada del Gobierno”, explicó.

Por su parte, el senador Echeverry aseguró que “la renuncia Cepeda servirá para aclarar qué está pasando”. No obstante, afirmó que para tomar una decisión definitiva tendrán que mediar todos los mecanismos de la ley de bancadas al interior del Partido Conservador.

Finalmente, Echeverry expresó su desagrado con la ‘jugada’ del Gobierno con algunos miembros del Partido Conservador.

“Hay incomodidad de miembros del partido por la invitación individual del Gobierno. La gran verdad es que no hay una estrategia del partido como tal”, concluyó.