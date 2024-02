Córdoba: proyecto de acueducto en Tierradentro seguirá suspendido

Montería

Después de 14 años, el esperado acueducto del corregimiento Tierradentro, en el municipio de Montelíbano, sur de Córdoba, seguirá suspendido, pese a las millonarias inversiones que habría recibido el proyecto que busca beneficiar a más de 8.000 personas de esta apartada zona del departamento.

Pese a que la exgerente de Aguas de Córdoba, Gloria Cabrales, había señalado que el proyecto sería culminado en junio de 2023 (lo cual no se cumplió), su sucesor Maruem Jabib Janna, afirma que “este es un proyecto de 2009 desde su acta de inicio, esto ha conllevado a una cantidad de modificaciones en la ejecución propia del proyecto. Frente al tema del tanque, en el año 2015 se hace una modificación del proyecto y una adición para garantizar la norma de sismo resistencia, además, una modificación del volumen del tanque para poder dar cumplimiento a esa norma y no tener inconveniente con la estructura. En ese sentido, el proyecto está nuevamente suspendido”.

“Es la treceava suspensión de este proyecto, hoy el contratista pide un desequilibrio económico y una adición presupuestal. Sin embargo, lo que se revisa por parte de la entidad es que los recursos que ellos solicitan no garantizan el cumplimiento del objeto contractual. O sea, terminar de instalar unas bombas o terminar una instalación eléctrica no me da garantía para poder brindarle a las comunidades el servicio de agua potable, toda vez que la tubería instalada que tiene más de 14 años, si es que está instalada, por así decirlo, no sabemos el estado actual y, en ese sentido, el contratista no cuenta con la capacidad para poder dar cumplimiento al objeto contractual”, agregó el gerente actual de Aguas de Córdoba.

En ese orden, el funcionario explicó que “toda actuación que yo haga dentro del marco de ese proyecto va a estar enmarcada en dejar eso no funcional. Eso nos lleva a tener que pensar en la liquidación de ese proyecto”.

Pese a lo anterior, el gerente de Aguas de Córdoba señaló que ya se tendría certeza técnica de lo que hay que hacer con la importante obra para “salvarla”.

“Lo que pasa es que, nuevamente hay que empezar con la fase de planeación para poder garantizar el 100% del agua a la comunidad, porque hoy no tenemos garantías con lo que hay”, puntualizó el funcionario.

Cabe recordar que, esta obra fue catalogada como crítica por parte de la Contraloría General de la República, luego de que tuviera una supuesta inversión inicial de $1.985.398.126. Posteriormente, tuvo tres adiciones por el orden de los $280 millones, $188 millones y $520 millones.

Las explicaciones se entregaron, luego de que la comunidad de Tierradentro advirtiera que la obra se podría demoler por no cumplir con la norma de sismo resistencia.