Análisis: ¿CPI podría emitir una orden de detención contra Benjamín Netanyahu?

El abogado Phillipe Currat, experto de la Corte Internacional de Justicia (CPI), conversó con La W acerca de la posibilidad de que este organismo considere dictar una orden de detención contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, por supuestos crímenes de guerra en Gaza.

Sobre qué tan probable es que se emita esta orden, el abogado Currat aseguró que, por el momento, es difícil decirlo: “Para emitir una orden de arresto contra alguien debe haber bases suficientes y cierto convencimiento por parte de los jueces de que el sospechoso cometió un crimen bajo la jurisdicción de la CPI”.

Así, aclaró que, si bien no se requiere evidencia en ese punto, sí se necesitan “elementos suficientes para justificar esa orden de justicia y emitir la orden de captura”.

Por otra parte, en caso de que la CPI finalmente opte por ordenar el arresto del primer ministro israelí, el abogado explicó cómo se podría hacer efectivo y qué sucedería si Israel decide no acogerse a lo que decía esta Corte.

“La consecuencia (de no acatar la orden) depende de si este país es miembro de la CPI. En el caso de Israel, este no hace parte, entonces realmente no tiene ninguna obligación o deber de cooperar”, indicó.

Dicha consecuencia, agregó el abogado, es para el individuo en específico, ya que es quien “pierde la habilidad de viajar libremente y puede tener consecuencias internas o domésticas”.

Sin embargo, Currat agregó que “no hay un límite de tiempo para ejecutar esta orden de arresto, ya que puede ocurrir en cualquier momento y se esperaría una reacción o posición fuerte por parte del Gobierno de Israel”.

En cuanto a las implicaciones que tendría esta orden de arresto para Israel como jurisdicción internacional en cuanto a sus relaciones con otros países, el abogado Currat sostuvo que se trata de “un asunto más político que judicial”.

Por eso, indicó que los países miembros de la CPI están obligados a ejecutar todas las órdenes, incluyendo una de arresto: “Habrá dificultades en ciertos estados que deben ejecutar esta orden de arresto y, al mismo tiempo, están interesados en tener una relación amigable con Israel. Es una situación difícil que no tiene precedentes en la historia y hace parte natural de la CPI”.

Finalmente, sobre cuál es la diferencia entre un eventual proceso en la CPI y el que ya adelanta la Corte Internacional de Justicia –organismo de Naciones Unidas–, Currat explicó: “La Corte Internacional de Justicia debe decidir si un Estado violó las obligaciones bajo un tratado –en este caso, las obligaciones internacionales sobre la convención y prevención de genocidio de 1948– mientras que la Corte Penal Internacional investiga al individuo si comete un acto criminal bajo su orden o responsabilidad”.