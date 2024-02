“Hay poco tiempo para entrenar antes del Mundial de F1″: Fernando Alonso

El español Fernando Alonso (Aston Martin), doble campeón mundial de Fórmula Uno, que este jueves marcó el duodécimo tiempo de la segunda de las tres jornadas de pruebas de pretemporada que tienen lugar en el circuito de Sakhir -donde dentro de dos fines de semana arrancará el Mundial, con la disputa del Gran Premio de Baréin-, declaró que “no es fácil de entender que” tengan “tan poco tiempo para entrenar antes de un campeonato”.

Alonso, que logró tres de sus 32 victorias en Sakhir, rodó en la sesión matinal, que fue interrumpida con bandera roja al saltar la tapa de una alcantarilla al paso del Mercedes del séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton, en una zona previa a la undécima curva que hubo de ser reparada. Motivo por el que la sesión fue definitivamente cancelada a falta de más de una hora, provocando el enfado del doble campeón mundial asturiano, que ya se había quejado durante la presentación del AMR24 de que sólo pudieran tener “día y medio de pruebas por piloto” y de que, además sólo se ruede, en los test de pretemporada “con un solo coche, en lugar de con dos”.

El doble campeón mundial asturiano, de 42 años, que causó la gran sensación de la pasada temporada al subir ocho veces al podio en su primer año con Aston Martin elevando a 106 su relación de ‘cajones’ en la categoría reina- no quiso afirmar si su nuevo coche ha dado o no un paso adelante con miras al próximo Mundial, que arranca el próximo fin de semana en el circuito en el que se están efectuando las pruebas de pretemporada.

“Es difícil de decir, son sólo test y no tenemos ni idea de lo que hacen los demás. Nuestro programa está en cambio constante según el tiempo disponible, porque no es fácil de entender que tengamos tan poco tiempo para entrenar antes de un campeonato. Es como si en el fútbol o el tenis cambias la pelota, la raqueta, y los deportistas no lo pueden probar. Es el deporte más sofisticado, parece un poco ridículo”, manifestó Alonso al ser preguntado por el diario As este jueves en la rueda de prensa oficial de la FIA (Federación Internacional del Automóvil) que tuvo lugar en Sakhir.

“Tenemos los equipos de mecánicos aquí para la carrera, que es cinco días después. No sé cuál es el coste extra por tener dos coches en la pista, pero creo que con dos coches por equipo, sería suficiente con tres o cuatro días de test, que es lo mínimo para un deporte profesional”, aseveró Alonso después de ver reducido considerablemente el kilometraje que hubiese podido dar este jueves en la segunda jornada de la pretemporada de Fórmula Uno, categoría en la que debutó hace 24 campañas.

El doble campeón mundial asturiano saldrá de nuevo a pista en la sesión vespertina de este viernes, que cerrará los test de pretemporada exactamente una semana antes de la primera calificación del Mundial, previsto a 24 carreras.