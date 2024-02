Los informantes secretos contra ‘Pacho Malo’

Hoy debe ser legalizada la captura de Francisco Javier Martínez Ardila, alias ‘Pacho Malo’, hasta hace unos días coordinador del Cuerpo Técnico de Investigaciones en Buenaventura.

Esa diligencia de legalización de la captura es en principio pública a menos que la Fiscalía pida que sea reservada. Y aquí empieza una serie de preguntas interesantes:

¿Puede la Fiscalía actuar imparcialmente en este caso cuando alias ‘Pacho Malo’ es señalado de haber sido amparado por el silencio de la actual fiscal general encargada?

¿Cuándo empezó el proceso que condujo a la detención de alias ‘Pacho Malo’ por presuntamente venderse para permitir una operación contrabando en el puerto de Buenaventura? La fecha es esencial para saber por qué siguió en el cargo ya que las denuncias contra este sujeto tienen al menos tres años, empezaron en marzo de 2021 por sus presuntas actividades ilegales y su relación con el narcotráfico y el tráfico de armas en el principal puerto sobre el Pacífico.

¿Le ofrecerá la Fiscalía de Martha Mancera un principio de oportunidad a quien potencialmente podría brindar información contra ella?

Las preguntas muestran la delicada situación que afecta la credibilidad del ente acusador porque la fiscal es juez y parte en este proceso, o mejor dicho es al mismo tiempo sospechosa y jefe del ente acusador.

Las dos órdenes de archivo de sus procesos proferidas por el fiscal delegado ante la Corte Suprema, Víctor Salcedo, no convencen a muchas personas porque en la práctica ese fiscal era subalterno de ella como lo son ahora todos los fiscales del país.

Menos aún puede resultar convincente la filtración de documentos de autoabsolución que empezó la fiscal Mancera hace unas semanas a través de funcionarios suyos y de su abogado defensor Juan David Bazzani.

En cambio, hay testimonios, grabaciones y documentos que muestran que la Fiscalía, como institución, y la entonces vicefiscal y hoy fiscal encargada Martha Mancera conocieron desde el año 2021 las denuncias contra Francisco Javier Martínez Ardila, alias ‘Pacho Malo’.

La vicefiscal no hizo nada con esa información, por lo cual, debe ser investigada para empezar por el delito de omisión de denuncia, agravado por tratarse de narcotráfico como lo establece el Código Penal.

Martínez continuó en su puesto y solo fue trasladado, después de noviembre del año pasado, cuando las denuncias se hicieron públicas aquí en El Reporte Coronell.

La información sobre las presuntas actividades delictivas de alias Pacho Malo no solo vinieron del miembro del CTI asesinado Mario Fernando Herrera y de sus compañeros de agencia encubierta Pablo Bolaños y Fabio González, hoy trasladados y procesados criminalmente como se ha dicho desde el primero de estos reportes.

También hay dos informantes, cuya identidad está protegida por ley pero que es conocida por la Fiscalía, hoy regentada por la doctora Martha Mancera que no hizo nada ante esas informaciones.

Esos informantes están registrados bajo dos códigos: el ca2c6d y el 2f67e9.

Ellos, actuando bajo la figura legal de agencia encubierta, infiltraron una organización criminal que opera en Buenaventura y de la cual presuntamente ha sido miembro alias ‘Pacho Malo’, el coordinador del CTI en el puerto.

Los dos informantes revelaron que Francisco Javier Martínez Ardila le ofrecía la banda el servicio de contaminación de los conteiner para exportar cocaína a Guatemala, México, España y Francia. Cada cargamento era de 40 a 300 kilos.

Los informantes protegidos con estos códigos, pero cuya identidad conoce la Fiscalía, entregaron también fotos de Francisco Javier Martínez Ardila, alias ‘Pacho Malo’, además de los números celulares con los que presuntamente se comunicaba con Wito y Caliche miembros de la banda.

Los agentes encubiertos también conocieron que un suboficial de la Armada que ejercía labores de inteligencia en Buenaventura identificó a alias ‘Pacho Malo’ como el tercero en la jerarquía de la organización criminal.

Los informantes protegidos por el código secreto aseguran que miembros de la Policía Portuaria habrían actuado con Pacho Malo presuntamente para favorecer las acciones del narcotráfico.

La noticia criminal tiene fecha de 2021

¿Qué hizo la hoy fiscal general ante esas informaciones que los agentes Pablo Bolaños y Fabio González le entregaron? Nada.

Además de informárselo verbalmente a la vicefiscal, los agentes Bolaños y González lo consignaron en un informe cuya existencia la fiscal general Martha Mancera quiere negar ahora.

Y como si fuera poco, lo dijeron en una diligencia de entrevista efectuada por el CTI.

A raíz de esa entrevista, los visitó Víctor Alfonso Forero Cortés, directivo del CTI, para pedirles que alteraran su declaración excluyendo de ella a Pacho Malo.

El agente Forero dice:

“Revisando la entrevista que usted le dio a Camilo: Uno, pues yo considero y quisiéramos contar con su autorización para modificarla en el sentido de eliminar el pedazo que tiene que ver con ese muchacho – refiriéndose a ‘Pacho’– porque pues esa investigación no tiene nada que ver con eso y no es bueno que eso ande rodando por ahí en los temas que no corresponde.

–Ya– responde el agente Fabio González

–Segundo, pues es delicado el tema. Yo conozco a la persona a la que se refieren ahí. No es que sea amigo, ni mucho menos, sino que lo conozco porque yo he hecho trabajos en Buenaventura y sé que él actualmente es el coordinador de la unidad local, por lo que Omar está en Buga. Entonces pues sí ha habido siempre como, como situaciones ahí…

–Anómalas – dice González

–Incómodas y rumores – precisa Forero–. Comentarios que… pues no se han logrado materializar en algo como más puntual, ya con lo que usted refiere.

–¿Usted lo conoce? –pregunta González que está grabando la propuesta

–Sí claro, a Pacho yo lo conozco –admite Forero–. Claro, Pacho.

–Sí, con decirle que allá le dicen ‘Pacho Malo’, hermano –responde González.

Los invito a escuchar nuevamente la grabación, antes de que nos digan que tampoco existe:

Víctor Forero, además de tener un cargo destacado dentro del CTI, ha sido compañero sentimental de su jefa la doctora Luisa Obando, fiscal delegada para la seguridad territorial, mano derecha de Martha Mancera y quien estuvo presente en la primera reunión de los agentes Pablo Bolaños y Fabio González con la entonces vicefiscal y hoy fiscal general encargada.

Como la campaña de descalificación y eliminación de pruebas continuará, es importante que ustedes recuerden lo que acaban de oír. En cualquier momento les dirán que no existe.