Vingegaard destacó el buen momento de Egan Bernal en el ciclismo

El danés Jonas Vingegaard no escondió su satisfacción por el nivel que exhibió el colombiano Egan Bernal en la segunda etapa de O Gran Camiño, el único que aguantó su ritmo hasta que finalmente lo soltó a falta de 900 metros para el final del Alto de San Pedro, a unos 3 kilómetros de la línea de meta.

“Me alegra mucho su buen momento, es un ciclista muy fuerte en la montaña y seguro que me lo pondrá muy difícil”, declaró Vingegaard a los periodistas sobre el ciclista del Ineos, que sufrió un grave accidente hace dos años que casi le cuesta la vida.

El doble campeón del Tour de Francia se mantiene invicto en la carrera gallega después de imponerse con claridad en la segunda etapa con final en Chantada, donde se subió al podio para demostrar que ha regresado a Galicia para revalidar el triunfo del año pasado.

“Estoy muy contento, al principio quisimos ser un poco más conservadores porque hacía mucho frío. Wilco se mostró muy fuerte, pero no solo él. Todo el equipo lo hizo muy bien. Me alegro de haber podido rematar su trabajo en la subida final. Ahí me vi con fuerzas”, indicó el ciclista del Team Visma Lease a Bike.