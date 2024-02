Agencia de viajes fue víctima de fraude bancario por más de $130 millones

Desde hace un año, la agencia de viajes Preferred Gourmet S.A.S ha pasado toda una odisea por un fraude bancario por más de 130 millones de pesos como cliente del banco BBVA. Han intentado recuperar el dinero y obtener una propuesta concreta por parte del banco, pero no ha sido posible.

“El día 3 de febrero del 2023 me llama la administradora de la empresa, alertando sobre movimientos extraños en la cuenta. Yo llamo a la encargada del BBVA, no me contesta, minutos después me devuelve la llamada y le pido ayuda. Inicialmente los retiros eran de 210 millones de pesos, pero no lograron sacar todo el dinero. Me parece absurdo, si tú eres gerente de una oficina, que en ese momento ella se dé cuenta que para pymes la línea de atención al cliente funciona hasta las 8 de la noche”, señaló la representante legal de la empresa, Angelica Romero.

Romero menciona que el banco falló en su política de seguridad. Nunca le llegaron los mensajes que normalmente llegan con transacciones de menor valor y tampoco recibió ninguna llamada de alerta por parte de BBVA. Es más, la gerente encargada del banco, la señora Angela Cortes Silva, al parecer no siguió el debido proceso.

“A nosotros en el banco nos dijeron que esto se pudo haber evitado, el tema de seguridad falló al 100% porque nunca me llamaron para confirmar las transacciones. Angela me dijo que todo eso se tenía que hacer por la línea, pero ella nunca reportó nada de eso. Yo le pasé el número de radicado de fraude que me dieron en línea y me dijo que todo estaba bien (…) a los días nos dimos cuenta de que ese no era un número de radicado, sino un reporte de llamada. Todo era mentira”.

La W tiene en su poder una respuesta por parte del banco BBVA a una denuncia que instauró la empresa Preferred Gourmet S.A.S. En ella dicen que “la seguridad del banco está impecable, lo que sucedió, de ser cierto que no fueron transacciones autorizadas, fue por temas de seguridad o descuido del consumidor y que el banco tiene canales 24 horas para este tipo de asuntos”, contrario a lo que dice Angelica.

Hasta el momento, las maniobras realizadas por el banco han permitido recuperar $1.754.000 de los más de 130 millones de pesos que la empresa de Angelica Romero perdió. Hasta el momento, W Radio no ha recibido respuesta por parte de BBVA.