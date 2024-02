“Dejan el fusil bajo la cama y salen a hostigar”: general Mejía tras asonada en Caloto

En diálogo con La W, el general Federico Mejía, comandante del Comando Específico del Cauca, se refirió a la asonada de la cual fueron víctimas soldados que recibieron ataques con palos y machetes, en el municipio de Caloto.

El hecho dejó al menos 15 heridos, dentro de los cuales hay un militar que recibió una herida en su cabeza.

“Esto es una práctica que vienen realizando las estructuras del Estado Mayor Central de las Farc a través de la instrumentalización, al verse acorralados, al verse desesperados ante el asedio por parte de las operaciones en contra de las economías ilícitas, pues recurren a estas prácticas que han generado una buena instrumentalización, viene consigo amenazas multas y destierros y la muerte como se ha presentado”.

“Vamos a aumentar el desarrollo de estas operaciones (…) es para evitar que los bolsillos de las finanzas que les perciben el narcotráfico no se vean afectadas, estas estructuras del Cauca son las que más aportan al bolsillo de Estado Mayor Central en cabeza de ‘Iván Mordisco’, recurren a todos los mecanismos como hostigamientos y ataques, esta instrumentalización no pone en riesgo a sus estructuras y, por el contrario, somete a la població ncivil y violando un cese al fuego”.

Además, añadió el general que en la zona de la asonada en Caloto, delinque la estructura Dagoberto Ramos, “que se encarga de todo lo que es la marihuana, están preocupados porque son más de 27 toneladas de marihuana destruidas en 55 días corridos del año, dejan el fusil bajo la cama y salen a hostigar y salen a proferir todo tipo de improperios y golpes. Aquí no vamos a parar, si me sacan por el oriente, ingreso por el occidente, si me sacan por el sur, entro por el norte”.

En el presente mes, dice el Ejército que las tropas han sido objeto de cuatro asonadas en varios municipios del departamento y en las últimas horas, de un hostigamiento en zona rural de Corinto, “hechos con los cuales, bajo la instrumentalización de las comunidades, estarían siendo empleados por grupos armados organizados del Estado Mayor Central de las Farc como estrategia para impedir el desarrollo de operaciones militares”.

Escuche la entrevista completa a continuación: