Exdirector de la ANT aseguró que no hay sobrecostos en compra del predio ‘La Grosería’

Luego que se diera a conocer por la revista Cambio que el exdirector de la Agencia Nacional de Tierras Gerardo Vega habría autorizado antes de salir del cargo la compra de una finca llamada ‘La Grosería’ con un sobrecosto del 70% sobre su valor oficial, pagando así unos 5.000 millones de pesos, a pesar de que la finca, de 424 hectáreas, ubicada en el municipio de Chimichagua en César, solo posee una casa en mal estado y no sería productiva en su totalidad; el mismo Vega respondió en los micrófonos de La W a la denuncia y aseguró que esta es falsa y carece de sustento.

En sus declaraciones dijo: “no es cierto, en absoluto, además, la finca no se ha comprado al momento, no se ha pagado un solo peso. Yo quiero señalar que está finca se llama La Grosería, está en la jurisdicción de Tamalameque – Chimichagua”.

Agregó: “cuando yo llegué a la agencia en septiembre del año 2022, hubo un paro en la vía principal entre Chimichagua – Tamalameque, eso queda en el Cesar y había varios campesinos que solicitaban tierras, entonces se fue en una avioneta especial, en un vuelo especial el Ministerio del Interior, la Unidad de Restitución de Tierras, la alcaldesa de Chimichagua, el alcalde de Talamameque, todas las autoridades y allá hubo una reunión y hay acta de esa fecha; Estamos hablando de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2022 y se adquirieron unos compromisos y la Agencia Nacional de Tierra es la única entidad que ha cumplido; compró ya como cinco fincas y falta está La Grosería, la que esos objetos de la discusión”.

En cuanto al costo de la finca, el exdirector Vega, aseguró que se hizo un primer avalúo que dio como resultado el valor de 8.000 millones de pesos, ante el alto valor, se decidió pedir un revaluó que arrojó el precio de 4.000 millones de pesos, agregando que, según estudios de la misma ANT, se informó que la finca es de 424 hectáreas, viven cerca de 500 personas y que la actitud agroeconómica del predio alcanzó el 76.2%, añadiendo que estos datos fueron avalados por personas que hoy se encuentran trabajando con el mismo Ministerio de Agricultura.

Frente al Ministerio de Agricultura y su actuar ante la reforma agraria, el exdirector de la ANT manifestó que en esa cartera “mataron al tigre y se asustaron con el cuero”, asegurando que por ende una de las reformas más importantes del Gobierno Petro no ha tenido grandes avances y no ha salido adelante.

Expuso: “lo que pasa es que en el ministerio ‘mataron el tigre y se asustaron con el cuero’, qué quiero decir yo con eso: el presidente Petro ha dado todas las herramientas para hacer la reforma agraria, todas las herramientas: 1.300 millones de dólares este año para compra de tierras, hay que comprar 1.5 mil hectáreas. Esto ha tenido todo el respaldo todo el respaldo de los funcionarios de Gobierno para comprar la tierra, si no, no sé, no se va a hacer reforma agraria, Colombia lleva sin hacer reforma agraria 60 años y eso hay que hacerlo rápido y hay que cambiar los caminos para hacerla; todo lo que está en agrario en Colombia está hecho para que no se haga la reforma agraria, para decirle no a los campesinos cuando llegan a pedir tierra, a los negros y a los indígenas”.

Así las cosas, Vega también hizo críticas a la forma en que se compran las tierras en el campo, asegurando que esto lo único que hace es retrasar el proceso ya que por ejemplo en zonas rurales no se puede comprar con promesa de compra venta, cuestión que es diferente en las ciudades, añadiendo que cuando se quiere hace la compra de un predio, el vendedor debe llenar un informe de 10 páginas en donde debe exponer hasta cuando llueve en su predio, lo cual para el director saliente de la ANT, lo único que se logra es generar presiones y demoras en el proceso de compra que es la parte inicial y fundamental para poner en marcha la reforma agraria que busca el presidente Petro.

En su denuncia sobre que lo quieren matar política y físicamente, Gerardo Vega fue enfático en pronunciarse sobre la actual ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, a la cual acusó de filtrar información a medias y que un ejemplo de eso es lo que viene ocurriendo con la finca La Grosería, donde insistió están los soportes y argumentos que le llevaron a intentar hacer la compra de la misma, pero que eso nunca fue informado por la ministra Mojica.

De igual forma, aseguró que con esta cartera de Agricultura el proceso de compra de tierras no cumple con sus indicadores debido a que en todas las compras que se tienen que realizar a diario, siempre hay problemas u observaciones que no permiten avanzar.

“Ven fantasmas, por todo ven riesgos por todos lados, a temor no quieren utilizar nuevos caminos y entonces acuden a la difamación, a difamar, a inventar historias como éstas para desacreditar lo que otros han hecho y esa historia yo ya la vivó en el Urabá con el tema de tierras, yo he vivido mucho este tema, más de 20 años y cada vez que habían este tipo de problemas, se me hacían acusaciones y lo primero es desprestigiar, desprestigiar, desprestigiar, matar mediáticamente y luego sigue la amenaza con la cárcel”, señaló.

“Como lo dice el Ministerio de Agricultura, ya no es que van todos los organismos de control encima, parece que le aprendieron mucho a Alejandro Ordóñez. Ella (Jhenifer Mojica), que fue víctima de Ordóñez, suspendiéndola 11 meses, parece que lo único que aprendieron fue eso a amenazar con todo el poder del Estado a un funcionario que se atreve a hacer algo diferente en este caso en mi caso”.

Finalmente, el exdirector Vega negó que haya tenido algún tipo de relación personas con la ministra Mojica en el pasado y reiteró que la ruptura en su relación profesional se debió a que no compartes decisiones y temas técnicos en la compra de tierras y el cumplimiento de metas en la reforma agraria, añadiendo que hasta el momento no hay una prueba verdadera que permita visualizar alguna irregularidad en su paso por la Agencia Nacional de Tierras, pero que sí tiene claro que buscarán encarcelado y luego hasta asesinarlo.