Así fueron las reuniones en Presidencia sobre la licitación de pasaportes

En los micrófonos de W Radio, el hoy insubsistente secretario General de la Cancillería, José Antonio Salazar, habló de todas las situaciones formales que rodearon el proceso de licitación inicial para la elaboración de pasaportes en el país y que por orden del mismo presidente Gustavo Petro debía darles la oportunidad a todos los oferentes.

“Hubo una reunión convocada por el secretario jurídico de la Presidencia, Vladimir Fernández, y 25 personas. Había varias personas, hasta gente del Ministerio de Transporte, entre otros. Se hicieron muchas observaciones, se tomaron notas y se ajustaron los pliegos que los hace un comité asesor. Los pliegos se publicaron cuando hubo autorización de la Secretaría Jurídica de la Presidencia”, puntualizó.

Salazar aseguró que se tuvieron en cuenta las observaciones tanto de los oferentes como las realizadas en las reuniones para modificar los pliegos de condiciones y así cumplir con las exigencias del presidente Petro y no favorecer a Thomas Greg & Sons.

“De esa reunión hay registros y trazabilidad, De esa reunión llegó al Ministerio un mensaje suscrito por el delgado que había dejado el doctor Vladimir Fernández, que decía que se podía publicar los pliegos definitivos. Se dio orden a la funcionaria que publicará los pliegos definitivos, esa funcionaria publicó los pliegos sin la modificación. Cuando me doy cuenta la requiero, hace los ajustes en el Secop, se hacen las modificaciones y procedo a retirar la funcionaria y a trasladarla a otro menester a pesar de que dijo que era un error humano”, agregó Salazar.

De igual forma, Salazar también habló de una serie de cuestionamientos que surgieron, ya que, aunque en la Presidencia hicieron todo el acompañamiento de todo lo que sucedió, la responsabilidad terminó siendo suya.

“Al secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, le dije empezamos de nuevo o que hacemos y él me dijo: no vale la pena empezar porque vamos a llegar a lo mismo. Al otro día Idárraga dijo a los medios que el proceso estaba mal llevado y me dicen que estaba pasando esa situación porque Idárraga quería estar en la terna para el proceso de ser fiscal”, puntualizó.

Por último, Salazar indicó que siempre le dijo a Leyva que no era una buena decisión declarar desierta la licitación porque se debían cumplir los lineamientos del proceso. También, indicó que siempre mantuvo su posición y actuó bajo la ley.