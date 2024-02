Presidente está equivocado, soy hombre leal: José Antonio Salazar, secretario Cancillería

El presidente Gustavo Petro y el viceministro de Relaciones Exteriores y encargado de las funciones del despacho del canciller, Francisco Coy, firmaron el decreto que deja en firme la decisión de declarar insubsistente al secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar.

Cabe recordar que, Salazar en las últimas horas firmó tres resoluciones que le adjudican la licitación de elaboración de las libretas de pasaportes en Colombia a Thomas Greg & Sons, luego de que la primera licitación se hubiera declarado desierta y también se declarara urgencia manifiesta por parte del canciller suspendido, Álvaro Leyva.

A propósito, el mismo José Antonio Salazar habló en La W, con Julio Sánchez Cristo, para referirse a la coyuntura.

“El señor presidente está equivocado, soy un hombre leal”, dijo Salazar.

Añadiendo que “entiendo que el presidente está mal informado. El señor presidente tiene un entorno (...) porque yo soy un hombre leal que me he dedicado a cumplir con el deber de funcionario público y a cumplir la ley en todo sentido, no solo en este caso sino en otros que me han tocado resolver”.

Durante la entrevista, Salazar habló sobre su relación con el canciller Álvaro Leyva, expresando que no sabe si la confianza con el se ha roto o no, pero que ”ha hecho lo que el deber me manda y la ley me dispone”.

