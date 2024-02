“La vitalidad de David Manzur es un milagro científico”: Salvador Arbeláez

El realizador audiovisual Salvador Arbeláez, hijo del poeta Jotamario, habló en la W con Julio Sánchez Cristo sobre el documental que realizó y que se estrena este 1 de marzo, sobre quien es reconocido como el artista vivo más importante de Colombia: David Manzur.

“Estaba haciendo unos videos de Alejandro Obregón para el Museo de Arte Moderno de Bogotá, (MAMBO) y una noche se me dio por enviárselos a Felipe Achury, su compañero. A las 12 de la noche, inmediatamente, me llama David (Manzur) y me dice: ‘yo amé a Alejandro Obregón profundamente y este video me conmovió, necesito que hagamos algo, vente a Barichara’”, contó.

Arbeláez considera que uno de los aprendizajes que le dejó este documento audiovisual fue sobre la inagotable vitalidad del laureado pintor, a quien destacadas figuras, como Fernando Botero, consideraron una gran influencia.

“La vitalidad de David Manzur es un milagro científico. Está muy inquieto por la fotografía, el video, el cine y la música, es un personaje demasiado complejo. Es para analizarlo, ojalá todos podamos llegar así a los 94 años”, afirmó Arbeláez.

El cortometraje, que tiene como broche la frase “La vida es un relámpago entre dos eternidades”, se proyectará del 1 al 15 de marzo en 300 salas de Cine Colombia en todo el país.

Honoris causa

El más reciente reconocimiento al maestro Manzur corrió por cuenta de la universidad de Antioquia, institución que le confirió el título honoris causa como doctor en Artes, reconociendo la importancia de su obra y su labor artística.

“Nuestra institución se enorgullece por este significativo título que se le otorga a una trayectoria creativa reconocida especialmente por diversos pares académicos, quienes destacan en la obra del maestro Manzur un recorrido artístico mediado por la experimentación y el dinamismo polifacético”

La institución destacó la labor ininterrumpida de David Manzur, dedicado toda su vida a la creación, habiendo exhibido su obra en más de 38 exposiciones individuales y 40 colectivas, que le llevaron al público de Francia, Estados Unidos, Japón, México, Brasil, Italia y España.

Escuche la entrevista completa a continuación: