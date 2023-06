“El tiempo me ha permitido corregir errores”: maestro David Manzur, pintor colombiano

El maestro y pintor colombiano David Manzur habló en exclusiva con María Camila Díaz y W Fin De Semana sobre su vida y su reciente exposición ‘Tiempo, espacio y memoria’.

“La memoria es la base de todo lo que uno hace y cuando se tiene mi edad ella tiene una carga grande. En la memoria se reviven cosas que había olvidado (…). Cuando uno toma un recuerdo, puede ser emocional, se desdibuja y esa distorsión es la expresión en la pintura”, afirmó.

Entre risas recordó que fue su primera exposición fue “muy mala”, pues pensaba en ese entonces, siendo un joven, que era un genio.

“Recuerdo que era muy mala en todo sentido. Uno a esa edad cree que es un genio, cuando en el fondo, una de las cosas que tiene el tiempo es que no es tan importante como uno cree. Cuando esperan de uno que debe ser genial, uno debe vivir amarrado. Al contrario, creo que el tiempo me ha permitido corregir errores”, contó.

¿Por qué no le gusta que le digan maestro?

“Yo funde un taller que fue estupendo, pero el arte no se enseña. Mi trabajo fue el cine, entonces hacía audiovisuales sobre artistas del siglo XX, pero ellos nunca me vieron pintar a mí”, relató, para luego comentar que el paso del mundo análogo a lo digital lo hizo dejar ese taller.

Por otro lado, aseguró que no le gusta para nada ‘casarse’ con un estilo único, pues lo limita en su arte.

“El mundo experimental es lo más atractivo. Detesto comprometerme con un estilo determinado, es como repetirse uno. Yo vivo con una curiosidad enorme”, indicó.

¿Cómo ve el arte contemporáneo?

“Las comunicaciones mundiales se abrieron y ya no hay pintura colombiana. El arte actual está ligado al éxito publicitario, sobre todo el valor. Creo que el arte que no asombra no es arte”.