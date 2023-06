Amador Martínez, la joven promesa colombiana que sueña con llegar a la Fórmula 1

El colombiano Amador Martínez, uno de los jóvenes promesas del país en el mundo del automovilismo dialogó con W Fin De Semana y contó cómo se metió de lleno en el mundo del karting.

“Mi papá fue el que me metió porque yo nunca pensé estar en los karts, pero a penas me monté no pude volver a salir”, dijo.

Una de las cosas que más le gusto del karting fue la adrenalina que se siente el competir a grandes velocidades con otras personas. Además, mencionó que más que trabajar el físico, es fundamental la cabeza, pues la presión que sienten los pilotos de karting es grande.

De esta manera, explicó cómo es la experiencia al competir con otras personas y reconoció que ha tenido ciertos roces con otros automovilistas.

“No he tenido una experiencia mala, sí conflictos en carrera. No he tenido accidentes graves, pero la presión es el 90%. Uno novato no puede pensar que no va a ganar porque la idea es constantemente mejorar para no cometer errores”, sostuvo.

Al ser una carrera en la que se alcanzan altas velocidades, reconoció que su mamá no puede ver las competiciones, “ella se queda en el carro por los nervios”, pero también señaló que su padre siempre lo acompaña.

Finalmente, Martínez dijo que su sueño es llegar a una de las Fórmulas o a las carreras europeas.

“Uno tiene que empezar temprano si se quiere llegar a la Fórmula 1. Me inspira mucho Lewis Hamilton, es una perfecta representación para ser”, aseguró.

“La idea es probar suerte en Europa, pero si no se nos da en las Fórmulas, quisiera la Indi, la Nascar”, sostuvo.