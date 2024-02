Fracasó moción de censura contra exministra del Deporte: no hubo quórum

El Gobierno Nacional logró una pequeña victoria este martes en el Senado de la República, tras el fracaso de la moción de censura simbólica que fue promovida por un grupo de 32 congresistas de distintos partidos políticos, en contra de la exministra del Deporte, Astrid Bibiana Rodríguez.

La iniciativa buscaba enviar un mensaje político al presidente Gustavo Petro por la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos, pero partiendo de que no tendría efecto alguno, pues Rodríguez ya no está en el cargo y no recibiría ningún tipo de sanción.

La bancada costeña era la principal impulsora de la moción, pero no logró el apoyo suficiente.

Después de varios minutos de votación, el resultado fue de 22 a favor y 8 en contra, lo que quiere decir que no hubo quórum y ni siquiera la totalidad de los promotores de la moción votaron para defender la misma.

Previo al inicio de la sesión plenaria, varios senadores manifestaron que sería inocuo respaldar la propuesta y que la exministra ya había asumido el costo político por los incumplimientos a Panam Sports que llevaron a que Barranquilla quedara por fuera de la organización del evento deportivo.

En la cartera de Deporte fue designada la semana pasada Luz Cristina López Trejos, candidata de un sector conservador y quien asumirá el cargo luego del escándalo que puso a esa cartera en el ojo del huracán.

El siguiente pulso del Gobierno será con la reforma pensional, que se enfrenta al segundo de cuatro debates en esa misma corporación.