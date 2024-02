Estoy quemado, temo mucho por la exposición que Petro me hace: exsecretario de Cancillería

En diálogo con Sigue La W, el declarado insubsistente como secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, aseguró que “está quemado” por los señalamientos en su contra por parte del Gobierno Nacional.

“Yo estoy quemado, yo soy un ciudadano de 75 años que decidió ingresar a la administración pública después de 22 años de no hacerlo, con el solo propósito de ayudarle al país, ayudarle a la Nación, de cumplir la Constitución, de cumplir la ley, entonces ¿yo qué aspiraciones voy a tener en qué sentido?”, afirmó.

Además, expresó que siente mucho temor desde que el presidente lo acusó de haber “traicionado” a la Cancillería y lo declararan insubsistente.

“Tengo temor y muchísimo les confieso, yo creo que es primera vez en mi vida que yo he sentido temor, pero no es temor porque haya hecho una cosa de la que me arrepienta, porque me ratifico en todo sentido, sino que tengo temor de la exposición que me hace el señor presidente de la República, a quien respeto y reconozco como jefe del Estado”, indicó.

Agregando que “el señor presidente está mal rodeado, mal aconsejado, debe acudir a abogados amigos que él tiene y que no los consulta o no conozco la razón, y se rodea de otras personas distintas a los juristas que lo han acompañado durante toda su vida. No quería decir eso, pero es una realidad, debe buscar buenos abogados, buscar gente que lo ayude a desarrollar sus apuestas, llevarlas al Congreso, convencerlo de hacer las cosas porque este país tiene que cambiar, pero esa forma de tratar de gobernar a un país por medio de Twitter y con unas decisiones caprichosas no le va a funcionar”.

Asimismo, comentó que “no quiero afectar la gobernabilidad del señor presidente, yo lo que quiero es que el país cambie, salga adelante, que se respete la Constitución, la ley, que haya seguridad jurídica en el país, inversión extranjera”.

Salazar insistió en que el presidente Gustavo Petro está mal asesorado, pues no puede gobernar basado en “caprichos” y a través de X, antes Twitter.

“Yo soy un humilde abogado que se ha limitado a ejercer el derecho en el área civil, en este caso me tocó estudiar bastante (…) no puedo hacer recomendaciones al presidente, además que no las escucha, debe estar enfurecido conmigo. Yo sí quisiera hablar con el presidente, si quiere yo le colaboro aquí, pero como ahora él dice que yo soy un corrupto, un traidor y no sé qué más cosas, pues no puedo tener esa vocación de ayudar en la administración pública, los cambios hay que hacerlos, pero a través de la Constitución”, enfatizó en Sigue La W.

