Ni Dijín ni Gaula efectuaron pago de $30 millones a presunto extorsionista de Álvaro Leyva

El periodista Daniel Coronell, director de la revista Cambio, reveló en su sección El Reporte Coronell de La W los detalles de su conversación con una alta fuente de la Policía Nacional relacionada con el asunto del pago al presunto extorsionista del suspendido canciller Álvaro Leyva.

Cabe recordar que el canciller Álvaro Leyva supuestamente pagó 30 millones de pesos a una persona que lo extorsionaba. Primero, para entregarle pruebas contra Thomas Greg and Sons y después para no contar que él estaba comprando evidencia a un chantajista.

Según Coronell, dicha fuente reveló que existen dos entidades al interior de la Policía Nacional que pueden efectuar pagos con cargo a gastos reservados: la Dijín y el Gaula. Sin embargo, las dos entidades confirmaron que no efectuaron el pago de 30 millones de pesos de los que habla Leyva.

Así las cosas, teniendo en cuenta que la Ley de Inteligencia establece que solo unas entidades pueden efectuar gastos reservados, falta conocer la respuesta de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) al respecto.

No obstante, Coronell también conversó con una alta fuente de ese organismo, quien respondió: “Teniendo en cuenta que la consulta que me hace es off the record, la respuesta es que los gastos reservados propios de las tareas de inteligencia se caracterizan por tener el principio de la confidencialidad”.

Es decir, no afirma ni niega esta información, si bien esto no se puede hacer legalmente sin el permiso de un fiscal.

Adicionalmente, dos fuentes de la Fiscalía General de la Nación sostienen que el canciller suspendido solo los informó cuando había efectuado el pago. Es decir, ese pago se realizó sin un compromiso ni autorización de la Fiscalía.