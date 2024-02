No sé si se ha roto o no: José Antonio Salazar sobre confianza con Álvaro Leyva

A través de su cuenta de X (antes Twitter), el presidente a Gustavo Petro ordenó declarar insubsistente al secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, al considerar que pasó por encima de sus decisiones en materia de la licitación de pasaportes. Posteriormente, firmó la decisión.

La coyuntura surge días después de que la Procuraduría General de la Nación tomara la decisión de suspender por tres meses a Álvaro Leyva, de quien José Antonio Salazar sería hombre de “confianza”.

En los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, José Antonio Salazar, secretario de la Cancillería, se refirió a la relación que tiene con el ahora canciller suspendido Leyva luego de todo el lío con los pasaportes.

“Yo trabajé completamente en la campaña de Belisario Betancourt y lo conocí en esa época, en 1978 lo recibió en Leticia con el candidato”, y así, se catalogó como “hombre de confianza” de Leyva “desde esa época”.

Así mismo, Salazar se refirió a si en algún punto de la coyuntura la confianza entre él y Leyva se rompió.

“No sé si se ha roto o no, pero yo he hecho lo que el deber me manda y la ley me dispone”, enfatizó.

Finalmente, subrayó el hecho en cuando se tomó la decisión de declarar la licitación de pasaportes desierta.

“Le dije que eso ya había llegado a una etapa imposible de declarar desierta la licitación sin asumir un riesgo enorme de detrimento patrimonial para el Estado y que no encontraba ninguna causal para proceder a declararla desierta”, explicó.

Escuche la entrevista a continuación: