Pedimos que subsidios de energía sean distribuidos según pisos térmicos: Wadith Manzur

Tras la reunión entre presidente Gustavo Petro con gobernadores y representantes del Caribe para discutir y plantear soluciones para las tarifas de energía en la Costa Atlántica, el representante Wadith Manzur habló de las propuestas que pusieron sobre la mesa para que esas tarifas no sigan afectando a los ciudadanos.

“Lo que proponemos es que se redistribuyan los subsidios según los pisos térmicos. Es decir, a menos metros sobre el nivel del mar, sean más subsidios otorgados para los ciudadanos de servicio energía. Eso podría ser una gran solución, ya está el estudio y solamente falta que saquen un decreto o una resolución y llevar un poco la carga que estamos viviendo todos costeños”.

También, insistió en una especie de huelga legislativa hasta que no se logre un acuerdo.

“Es pedir al presidente del Senado y al presidente de la Cámara que se sumen este proceso y no agenden en los órdenes del día proyectos de ley del interés del Gobierno Nacional, no solamente las reformas sociales, sino todos los proyectos, hasta que no haya solución”, puntualizó

Por su parte, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, aseguró que el presidente Gustavo Petro tiene toda la disposición de democratizar la energía en el país y por eso pidió que se revaluaran la distribución de los subsidios por regiones.