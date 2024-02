Toman rostro las denuncias contra directora del Centro de Memoria por su gestión

En entrevista con La W, el excontratista del Centro Nacional de Memoria (CNMH) y reconocido defensor de derechos humanos, Erik Arellana, denunció las presuntas irregularidades que se han venido conociendo sobre la gestión de la directora María Gaitán Valencia, entre ellas el presunto favorecimiento a la memoria de su abuelo, en un conflicto de intereses, por sobre otras víctimas.

“Hay varios elementos que ratifican esto y pues sería importante que lo investigaran. Tiene todo lo que se le ha dado al exploratorio (Jorge Eliécer Gaitán) nacional, la importancia que se le ha dado como propósito del Centro Nacional de Memoria Histórica” dijo Arellana.

Particularmente, frente al caso de la supuesta injerencia de Gloria Gaitán, madre de María Gaitán Valencia, en la realización de eventos y coordinación de los mismos, aunque no es funcionaria de la institución Arellana mencionó lo ocurrido en el 9 de abril pasado, donde el día nacional de las víctimas terminó en una especie de “fusión” para resaltar por encima de todo a Jorge Eliécer Gaitán, y que tuvo a Gloria Gaitán, llevada por María, como protagonista en un extenso discurso de más de media hora, en el que hizo apología al ELN.

De acuerdo con lo mencionado por Arellana, terminó, por orden de María Gaitán, coordinando lo relativo al evento con Gloria (aunque ella no era su jefe).

“Ahí hay un claro ejemplo de cómo hay una priorización frente a la memoria del movimiento gaitanista y del abuelo de la directora del Centro Nacional de Memoria Histórica” sostuvo.

Y añadió: “Ha habido como varios momentos en esa relación, digamos que en el primer periodo antes de la entrada de Edwin Valencia, María era mi directora, jefa directa, y a partir de eso pidió que organizáramos un equipo de trabajo, varias personas, el evento del 9 de abril, y como el propósito era que las víctimas directas e indirectas participaran en la creación, se pensó que la persona más indicada era Gloria Gaitán”.

Pero además, Arellana expuso las presuntas gestiones direccionadas que ha estado adelantando la directora del Centro Nacional de Memoria para conseguir recursos para adecuar el exploratorio Jorge Eliécer Gaitán, en memoria de su abuelo. Entre ellas presionando en su momento para que fueran incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo, que dejaría abierta la pregunta si estaría en un posible conflicto de interés.

“Eso entra con la dirección de María Gaitán. Antes no conozco que el Centro Nacional de Memoria impulsara con tanta vehemencia el exploratorio, que es una idea de la madre de la directora, de Gloria Gaitán (...) Yo me he preguntado que antes, el exploratorio ¿qué relación tenía con el CNMH?, antes de que llegara (María Gaitán), y esa ha sido una de las diferencias más grandes que hemos tenido” señaló Arellana.

Adicionalmente, afirmó que una muestra de la gestión de María Gaitán sobre el Centro Nacional de Memoria es el inconcluso Museo de Memoria que sigue en obra gris. De acuerdo con Arellana, este “es un ejemplo” de cómo se está construyendo la memoria en la entidad.

Frente a su pasada labor de coordinación de trabajo con las víctimas afirmó que son evidentes las tensiones entre la directora y las organizaciones de víctimas en asuntos como las medidas cautelares que había proferido la JEP para proteger las colecciones que se habían adelantado y que serían expuestas en el Museo.

“Hay una tensión muy fuerte entre la directora y organizaciones que solicitaron las medidas cautelares, con las organizaciones que hacen parte de la red de lugares de memoria, algunas personas que han planteado diferencias frente al relacionamiento y el tipo de participación de las organizaciones y eso generó bastantes tensiones que son resumidas en un informe y por el cual acordamos mi salida de la institución” dijo.

W Radio contactó a la directora María Gaitán Valencia para conocer su posición sobre estas denuncias, pero no atendió las solicitudes de esta casa radial y por medio de su oficina de comunicaciones indicó que no se pronunciaría sobre ellas.