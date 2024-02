Delegado de SAE no quiere entregar a víctimas la finca del paramilitar ‘Comandante Barbie’

Aunque se supone que los bienes que sean incautados por su relación con el paramilitarismo deben terminar en manos del Fondo para las Víctimas con el fin de que los recursos sean usados para repararlas, hay un caso en el que alguien no quiere que sea así: el exdepositario y actual representante de Inversiones Rodríguez Fuentes, Antonio Bustos Sánchez.

La W conoció que, de forma sorprendente, este depositario se opuso a que la finca La América, un atractivo y extenso predio valorado en 26.000 millones de pesos incautado a Hugues Manuel Rodríguez Fuentes ‘Comandante Barbie’, (paraempresario cercano a ‘Jorge 40′) y ubicado en la apetecida zona palmera de Chimichagua (Cesar) le sea entregado al Fondo y así a las víctimas.

Para esto, presentó un incidente de oposición ante la Sala de Justicia y Paz en Barranquilla, pasando de ser el depositario del predio y hombre confiado por el estado para administrarlo temporalmente como representante legal actual, (designado por la Sociedad de Activos Especiales SAE), de Inversiones Rodríguez Fuentes Limitada (LTDA), a un férreo opositor de que esa sociedad del paramilitar ‘Comandante Barbie’ pierda la finca y le sea entregada a las víctimas.

Cabe recordar que esta sociedad está en medio de un proceso de extinción de dominio que también está lleno de preguntas y serias dudas.

El llamativo incidente promovido por el depositario fue rechazado de plano y la Sala de Justicia y Paz ordenó investigarlo por esta sospechosa movida, sumado a que en la demanda oponiéndose a que el predio le fuese entregado al Fondo y a las Víctimas para su reparación, de forma increíble, y aunque no es autoridad judicial ni es competente para lanzar un veredicto como el siguiente, pidió frenar esa entrega defendiendo el patrimonio del condenado paramilitar, dando fe de que el patrimonio del ‘Comandante Barbie’ es completamente “lícito”. (Cabe recordar que además de Colombia, Rodríguez fue condenado en Estados Unidos, país que lo requirió en su momento por delitos como narcotráfico y lavado de activos).

“La demanda en estudio se fundamenta, entre otros aspectos, en la licitud del patrimonio de HUGUES MANUEL RODRÍGUEZ FUENTES y de sus actividades económicas, así como en su ajenidad a la operación de las Autodefensas Unidas de Colombia, aspectos que precisamente se estaban debatiendo en el trámite de extinción de dominio”, detalló la decisión de Justicia y Paz.

Aunque en primera instancia la Sala, como se dijo en precedencia, negó el incidente de oposición que adelantó el depositario Bustos Sánchez por medio de su abogada, el proceso se definirá en última instancia ante la Corte Suprema de Justicia; luego de que Antonio Bustos Sánchez insistiera ante ese tribunal en que no se le entregue el predio al Fondo para las Víctimas y se mantenga en poder de la intervenida sociedad, que como se indicó, antiguamente regentaba el sentenciado Hugues Rodríguez Fuentes ‘Comandante Barbie’.

“ANTONIO BUSTOS SÁNCHEZ como depositario provisional designado por la SAE, aparentemente excediéndose en el ejercicio de sus funciones, ha promovido un trámite tendiente a salvaguardar los derechos de terceros, en desmedro de los intereses estatales”, determinó la Sala de Justicia y Paz, recriminando duramente al depositario por defender los intereses de los intervenidos y no los del estado que lo encomendó.

Por supuesto resulta llamativo cuál sería el interés de la sociedad que incluye a miembros de la familia del ‘Comandante Barbie’, en que no se entregue la finca y con la acción legal de Antonio Bustos Sánchez como representante legal de la sociedad, que ahora defiende no los intereses del estado sino de la sociedad de intervenidos, en no perder la extensa y palmera finca La América.

Lo anterior, tras corroborar que como representante suplente de la sociedad, aparece Carlos Juan Olivella Pavajeau, hijo adoptivo del exparamilitar Hugues Manuel Rodríguez Fuentes. El exdepositario Bustos Sánchez afirmó que no conoce a Olivella y aseguró que este no ha tenido relación alguna con su administración de la sociedad.

En concreto, W Radio consultó a Antonio Bustos Sánchez para conocer su respuesta frente a su oposición a que el bien sea entregado a las víctimas, y aunque está probado judicialmente que adelantó el incidente de oposición para frenar ese trámite, al ser cuestionado lo negó.

Frente a sus motivaciones para oponerse a la entrega de la Finca, afirmó que dentro de sus responsabilidades, según él, está la “conservación y defensa de los bienes propiedad de la sociedad”.

Lo anterior, al ser analizado, riñe con lo fallado por Justicia y Paz que, aunque reconoce que su labor es preservar estos bienes, su función es de carácter transitorio y designada por el propio estado; por tanto su labor de defensa de dichos bienes no tendría que estar por encima de ese estado que lo encomendó, los intereses de la justicia y, aún más, de las propias víctimas del paramilitarismo.

En referencia a su defensa al “lícito” patrimonio del ‘Comandante Barbie’, al insistírsele frente a este tema, no respondió por qué adelantó esa defensa si no es autoridad judicial ni es su función determinar la legalidad de ese patrimonio o con qué fundamento lo hacía. Simplemente, dijo que no conoce a Rodríguez Fuentes y que el ex “para” es solamente un socio de la sociedad.

Además del “llamativo” incidente, la pasada administración de bustos sobre La América está en la mira

El exdepositario Antonio Bustos Sánchez, además de ser cuestionado por su férrea defensa del patrimonio del expara ‘Comandante Barbie’ y oponerse a que su extensa finca La América le sea entregada al Fondo de las Víctimas, también carga con preguntas sobre su gestión frente a la administración del bien.

Lo anterior, luego de que la Sala de Justicia y Paz ordenara que se investigue el cánon de arrendamiento irrisorio que habría adelantado Bustos Sánchez sobre un porcentaje del La América, por lo menos 400 hectáreas a “precio de huevo”. Aunque se le consultó cuánto era el arriendo mensual y a quiénes había arrendado las tierras (la finca tiene 1.400 hectáreas totales) el depositario no accedió a informar sobre eso, amparándose en Habeas Data.

A pesar de su negativa a entregar la información, La W investigó y pudo establecer que la orden de Justicia y Paz frente a investigar el presunto detrimento patrimonial en el que Bustos Sánchez habría sometido al estado con base en ese alquiler, se fundamenta en que el depositario tenía alquilada cada hectárea (para un negocio multimillonario como la plantación y extracción de aceite de palma) en menos de $5.000 pesos mensuales por hectárea.

Es decir, que la sociedad administrada por la SAE bajo el señor Bustos Sánchez, recibía apenas cerca de $60.000 pesos al año por cada hectárea, cuando se trata del apetecido y multimillonario negocio de la extracción de palma de aceite, tras el negocio que realizó Antonio Bustos Sánchez. En total, así las cosas, por 400 hectáreas de palma, el Estado apenas recibiría $24.000.000.

En su compulsa, Justicia y Paz en audiencia celebrada el 31 de marzo del 2023, solicitó no solo a la Fiscalía, sino a la Contraloría, adelantar las investigaciones pertinentes encaminadas a establecer el presunto detrimento patrimonial derivado del alquiler “irrisorio” de la propiedad cuando estaba bajo la administración de Bustos.

Los hechos “turbios” que unen la finca la américa al proceso de extinción de dominio del ‘Comandante Barbie’

Lo último y que no deja de ser llamativo, es que aunque desde el 31 de marzo de 2023 la Sala de Justicia y Paz ordenó que la finca La América fuese objeto de declaratoria de improcedencia de la acción de extinción de dominio (y así sacar de forma permanente el predio del proceso judicial para ser entregada al Fondo de Víctimas para su reparación), de forma sorprendente, el juez José Ramiro Guzmán Roa, el mismo que ordenó devolverle todas las propiedades al ‘Comandante Barbie’ en diciembre pasado (como lo revelaron los colegas de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol), hizo caso omiso de esa orden.

En resumen: el juez Guzmán Roa desconoció sin explicación lo ordenado por Justicia y Paz y cuando se le había ordenado excluir ese predio del proceso diez meses antes de su sentencia en diciembre del 2023, devolvió los activos de Inversiones Rodríguez Fuentes LTDA, que incluyen la preciada Finca La América.

“No deja de causar extrañeza lo siguiente: pese a que desde el 31 de marzo de 2023 en el marco del proceso cautelar que origina el incidente, esta Magistratura solicitó la declaratoria de improcedencia extraordinaria de la acción de extinción dominio frente a la finca “La América” requerimiento que efectivamente fue comunicado el 11 de abril de 2023, se hizo caso omiso a tal comunicación. Ni siquiera esto se analizó en la sentencia que dictó el despacho judicial cognoscente el pasado 13 de diciembre de 2023″, alertó la Sala de Justicia y Paz.

Por ello, desde la Sala se solicitó al Tribunal Superior de Bogotá, que deberá definir la apelación sobre los bienes del paramilitar Rodríguez Fuentes, tomar correctivos frente a la actuación del juez Guzmán Roa, quien dicho sea de paso aseguró que no hay irregularidades en el patrimonio del ‘Comandante Barbie’; aunque, entre otros hechos, la Fiscalía presentó un incremento injustificado en el mismo, de más de $3.000 millones de pesos.

A pesar de que como se señaló anteriormente, desde el 26 de abril del 2023 la Sala de Justicia y Paz ordenó que la preciada finca La América de Hugues Manuel Rodríguez Fuentes sea entregada al Fondo para las Víctimas, rechazando en primera instancia el incidente impulsado por Antonio Bustos Sánchez, esto no ha ocurrido y sigue en manos de la SAE, que afirmó, tiene el bien en “administración directa”.

Así que cerca de un año después de la orden que dio la magistratura de entregar la finca al Fondo para la Reparación de las Víctimas, la SAE no lo ha entregado y el caso de La América se mantiene en “mesas de trabajo” entre la SAE y el Fondo para el acto administrativo y saneamiento total del bien, mientras el proceso de extinción de dominio sobre los bienes del ‘Comandante Barbie’ va a toda marcha.

Aunque Antonio Bustos Sánchez, exdepositario de la Finca La América se opone a entregar bienes del paramilitarismo a la reparación de las víctimas, a la fecha este continúa designado por la SAE como representante legal de INVERSIONES RODRÍGUEZ FUENTES LTDA, la sociedad del ‘Comandante Barbie’. Es decir, a pesar de su cuestionable conducta defendiendo el patrimonio de un “para-empresario”, la SAE aún lo mantiene en el cargo y no ha pasado nada con él.