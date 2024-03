El Consejo de Estado no presentó propuestas para la reforma a la justicia

En diálogo con W Radio, el presidente del Consejo de Estado, Milton Chaves García, manifestó que el alto tribunal no participará en la comisión de expertos de la reforma a la justicia del Gobierno Nacional, por lo que no presentará ninguna propuesta.

Sin embargo, quedó en evidencia que el 16 de enero de 2024, dos magistrados del alto tribunal sí asistieron al primer debate del año sobre la reforma a la justicia. Se trata de la magistrada de la Sala de Consulta y Servicio Civil, María del Pilar Bahamón, y del exvicepresidente Óscar Darío Amaya, quien era el más opcionado para ser el nuevo presidente del Consejo de Estado. Aun así, el 24 de enero quedó como presidente el magistrado de la sección cuarta, Milton Chaves García.

Después de esta elección, la siguiente reunión para realizar los planteamientos de la reforma a la justicia se llevó a cabo el 16 de febrero, diálogo en el que no asistió ningún consejero de estado.

Según fuentes, la sala plena de 31 magistrados no habría logrado ponerse de acuerdo.

Vea la entrevista a continuación:

¿Cuáles son las propuestas del Consejo de Estado en la reforma a la justicia?

“El Consejo de Estado no hace parte de la comisión de reforma a la justicia, ningún consejero, ni yo como presidente del Consejo de Estado hacemos parte de la comisión. Nosotros en sala plena discutimos el tema y estamos muy a la expectativa de lo que va a pasar”, indicó Milton Chaves García.

Agregando que “no tenemos ninguna propuesta concreta. Hay una lluvia de ideas, pero el Gobierno no ha planteado qué es lo que quiere reformar, entonces estamos muy cautelosos de qué es lo que se va a discutir en esa reforma”.

Cuando el ministro de Justicia, Néstor Osuna, y la comisión de esta reforma tenga todo consolidado, ¿ustedes lo van a revisar?

“No vamos a participar, quiero ser muy claro, yo hablé con el ministro de Justicia, le expresé esto y él me entendió y me dijo que me va a mantener muy informado”, dijo.

¿Algún motivo en especial?

“No hay ninguna propuesta en sí misma, incluso él mismo me manifestó que el Gobierno no había pensado en reformas constitucionales”, puntualizó.