Estoy decepcionada de la justicia colombiana: madre de mujer asesinada en Córdoba

Montería

Un juez del departamento de Córdoba ordenó la libertad de Anselmo Villero Pinedo, alias Pata Guamo, luego de que la defensa de este último alegara vencimiento de términos en el proceso que se sigue para esclarecer la muerte violenta de Tatiana Yulissa Arroyo Paternina, en hechos registrados el 24 de abril del año 2023 en el municipio de Ciénaga de Oro.

De acuerdo con las investigaciones, alias Pata Guamo era el compañero sentimental de Tatiana Yulissa y el ataque violento se habría dado en el marco de una discusión de pareja.

Las autoridades revelaron que la víctima recibió golpes en la cabeza con objeto contundente, lo cual originó su muerte.

Tras la decisión judicial adoptada el pasado 29 de febrero, la madre de la víctima, Yolanda Paternina, cuestionó fuertemente a la justicia colombiana.

“Él no salió libre porque no haya matado a mi hija, sino que el abogado se pegó de puro vencimiento de términos. Yo no esperaba esto del juez, yo pensé que iba a tener en cuenta todo lo que dijo la Fiscalía y el abogado de nosotros, pero no, estoy muy decepcionada de la justicia de Colombia”, precisó Yolanda Paternina.

“Pido justicia por Tati, que la muerte de mi Tati no quede impune, porque quedó un niño huérfano y una madre con dolor; esto no se supera nunca. Pido justicia, que el ‘Pata Guamo’ vuelva a la cárcel porque él no mató a un animal, mató fue a mi hija”, agregó.

De acuerdo con lo establecido, este caso seguiría con la audiencia preparatoria fijada para el próximo 4 de marzo del año 2024.