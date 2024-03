El Centro Democrático convoca nueva manifestación contra el Gobierno Petro

El senador del Centro Democrático Hernán Cadavid habló en W Fin de Semana sobre la marcha que está promoviendo la oposición contra el Gobierno del presidente Gustavo Petro, la cual se llevará a cabo el próximo 6 de marzo.

De acuerdo con el congresista, “nosotros como Centro Democrático contribuimos a estar en la calle, pero ha sido una iniciativa ciudadana que nosotros queremos respaldar. Hay una serie de reformas que permanecen y que por más escándalos que haya, el Gobierno sigue avanzando en ellas sin escuchar a la ciudadanía”.

Asimismo, comentó que “se ha ido el creciendo el número de ciudades que se han sumado de manera espontánea, no solo las ciudades principales (…) esto ha trascendido a un tema de partido que para nosotros es importante y se convierte en una iniciativa ciudadana. La calle ya no es de los agitadores que están hoy en el Gobierno, sino que corresponde a una ciudadanía que dice con respeto, calle sin violencia, sin destrucción de bienes públicos o privados”.

De acuerdo con el senador, “el gran problema no es la calle por sí misma sino la calle con violencia, eso es lo que no puede pasar. Para nosotros es inaceptable cualquier conato de violencia contra medios de comunicación, instituciones, destrucción de bienes públicos y privados, eso no va a suceder y no lo vamos a permitir”.

Por último, se refirió a los últimos cambios en el Gabinete del presidente y las recientes renuncias de funcionarios. “Cada 3 o 4 meses hay un cambio de un funcionario importante, si esos cambios estuvieran dirigidos a concretar una capacidad técnica uno diría que sí, pero es todo lo contrario, se rodea de los políticos más radicales y fanáticos de redes sociales”.

Escuche la entrevista completa a continuación: