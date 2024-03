“Si se hunden las reformas, se desploman los sistemas”: Gustavo Petro

Desde San Vicente y las Granadinas, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre la situación de las reformas en el país y los procesos de aprobación que se adelantan en el Congreso de la República que avanzan a paso lento.

“Yo he sido claro en varias entrevistas hace varios meses en que el sistema de salud y el sistema pensional no son sostenibles. Si el Congreso no debate, igual se van a caer y en esa medida me adelanto, bajo la ley vigente, a construir las transiciones que merece el país”, dijo el mandatario.

En ese sentido, el presidente habló del trámite de la reforma pensional.

“En el caso pensional, es para que los hoy adultos mayores –hombres y mujeres que no tienen pensión y son casi tres millones de personas–, que andan en las calles sin tener para un plato de sopa, puedan tener un bono pensional. Hemos comenzado por la población de más edad, mayores de 80 años, que dicen las estadísticas que con un bono pensional que permita salir de la pobreza extrema al menos les permite un plato de sopa”, puntualizó.

Por último, el mandatario aseguró que tiene un Plan B en caso de que fracasen sus reformas.

“El Congreso determinará: si hunde las reformas, se desploman los sistemas y de inmediato, de manera rápida y sin transición, nos tocará reemplazarlos rápidamente. Si (el Congreso) estudia las reformas y las aprueba, sobre todo en los regímenes de transición, tendremos procesos ordenados”, concluyó.