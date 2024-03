Nicolás Petro rompió su silencio: “Fiscalía está usando un informante falso en mi contra”

El exdiputado Nicolás Petro Burgos rompió su silencio sobre el caso judicial que enfrenta y le dijo a W Radio en exclusiva que la Fiscalía General de la Nación, específicamente el fiscal Mario Burgos, estaría utilizando un informante falso en medio de la investigación en su contra por lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares.

Según le dijo Petro Burgos a La W, la Fiscalía habría utilizado un informante que entregó información falsa y, bajo ese argumento, “ordenaron mi captura y ahora están hablando sobre los nexos con esa banda criminal”.

Para el exdiputado Petro, este hecho resulta de gravedad debido a que “atenta contra mi seguridad, la de mi hijo, la de mi familia y eso es completamente falso”.

“Los directivos de la empresa de seguridad Lost Prevention, en diligencia de declaraciones ante la Fiscalía, han reiterado que no me conocen pese a que el fiscal interceptó sus líneas y no halló absolutamente nada en relación conmigo”, advirtió.

En cuanto al fiscal Mario Burgos, Petro Burgos señaló que, desde la audiencia de acusación del 11 de enero, el juez de conocimiento le ordenó entregar toda la información: “(Le ordenó) entregar la identidad de la fuente no formal y los audios de la diligencia en la que se utilizó esa información, con el fin de que mi defensa conozca qué fue lo que el fiscal Mario Burgos les dijo a los jueces de garantías que autorizaron los seguimientos en mi contra y mi captura”.

Sin embargo, agregó el exdiputado Petro, el fiscal Burgos “se ha negado categóricamente a entregarme esa información y ahí está ocultando algo”. Por eso, consideró que su acción “no es más que la utilización de información falsa para capturarme, lo que quiere decir que mi captura fue ilegal”.