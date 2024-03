Opinómetro: 64% cree que el Gobierno debería terminar cese al fuego con disidencias y ELN

En el más reciente Opinómetro realizado por Datexco Company S.A. para W Radio, los ciudadanos fueron consultados sobre distintos temas de interés nacional como la permanencia del ahora canciller suspendido, Álvaro Leyva; la posibilidad de que Salvatore Mancuso sea nombrado como gestor de paz y también, sobre el cese al fuego con las disidencias de las Farc y el ELN.

Justamente, sobre si luego de los ataques al Ejército y las amenazas a la población civil, el Gobierno debería terminar el cese al fuego con disidencias de Farc y el ELN: el 64% cree que sí, 24% que no, 9% no sabe y 3% no responde.

Con respecto a este tema, la región en donde se obtuvo el mayor porcentaje de ‘si’ fue Bogotá, con el 71%.

Por otro lado, el 27% de la muestra encuestada considera que el ministro de exteriores, Álvaro Leyva, debe permanecer en su cargo. Por otro lado, el 52% considera que no, 19% no sabe y 2% no responde.

Finalmente, se les preguntó a los encuestados si están de acuerdo con la posibilidad de nombrar a Salvatore Mancuso como gestor de paz: 26% dijo que estar de acuerdo, 64% en desacuerdo, 8% no sabe y 2% no responde.

Ficha técnica

La información de la encuesta fue recopilada entre el 28 de febrero de 2024 al 1 de marzo de 2024, con una muestra de 700 encuestas telefónicas a hombres y mujeres mayores de 18 años en las regiones del alcance del estudio:

Bogotá, D.C. (Considerada como región por su tamaño poblacional), Región Caribe: Barranquilla, Cartagena, Montería, Santa Marta, Sincelejo, Soledad, Valledupar, Región Central: Armenia, Bello, Florencia, Ibagué, Manizales, Medellín, Neiva, Región Oriental: Pereira, Bucaramanga, Cúcuta, Facatativá, Floridablanca, Girón, Lebrija, Soacha, Villavicencio, Región Pacifica: Cali, Palmira, Pasto, Popayán y Roldanillo. (en la gráfica por regiones se detalla el tamaño de la muestra por región)

En cuanto a la precisión de la medición, Datexco reveló que esta contó con un margen de error estándar relativo de 3,7% para proporciones con fenómeno de ocurrencia de 50% y con nivel de confianza 95%.