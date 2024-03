Frentes de seguridad: ¿qué opinan en el Congreso?

El presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, volvió a encender el debate sobre los frentes de seguridad como estrategia para contener la crisis de orden público en el país. El dirigente gremial le hizo la propuesta al propio presidente de la República, Gustavo Petro, quien tendrá la última palabra frente al tema.

La W consultó la opinión de algunos congresistas frente a esa medida, teniendo en cuenta el nerviosismo que produce en algunos sectores políticos por la posibilidad de que terminen surgiendo grupos de autodefensas, como ocurrió en el pasado con las cooperativas de vigilancia y seguridad privada conocidas como ‘Convivir’.

El senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, aseguró que, siempre y cuando no implique armar a los ciudadanos, la idea debería ser analizada.

“Celebro ese diálogo y que efectivamente el presidente Petro atienda un reclamo que considero es importante. Esa protección debe ser no solamente para los ganaderos, sino en general para la población, cosa que me parece es correcta y que debe ser hecha con el mayor respeto al principio constitucional del monopolio de la fuerza en cabeza del Estado. Es decir, que no debe haber, bajo ninguna circunstancia, la posibilidad de que surjan expresiones privadas de seguridad”, dijo.

Entre tanto, para el representante Hernán Cadavid, del Centro Democrático, se debe analizar la posibilidad, también con reglas claras, con el objetivo de enfrentar la que considera es una “falta de política de seguridad fortalecida”.

“Es ofensivo por lo menos escuchar al senador Iván Cepeda hacer un malabar para tratar de justificar que no ha crecido el ELN en Colombia. ¿Cómo va a decir eso? Esos ceses bilaterales para lo único que han servido es para fortalecer a los grupos criminales y maniatar a la fuerza pública. Organizarse es distinto a tener que armarse. Ya sea en taxistas o en empresarios o ganaderos, pero tiene que haber una colaboración una colaboración ante una ausencia de seguridad tan monstruosa como la que está viviendo Colombia, ya no sólo en las regiones o en los campos inclusive en las zonas más exclusivas o concurridas de cada una de las ciudades”, precisó.

Finalmente, para Santiago Osorio, representante de Alianza Verde, no se debe abrir espacio a que se creen esos frentes, pues en su opinión se podría repetir la historia y surgirían grupos de naturaleza paramilitar. Sin embargo, sí hizo un llamado al Gobierno Nacional para que enfrente con contundencia la inseguridad en los territorios.

“Con la llegada de Salvatore Mancuso hemos evocado la peor época para los Derechos Humanos y seguramente para la vida propia en Colombia, que fue esa alianza nefasta entre el crimen y el Estado precisamente por la conformación de estos frentes de seguridad. De ninguna manera entonces se deben configurar estos frentes, todo lo contrario, este es un llamado al Gobierno a que se garantice de manera contundente la seguridad en las regiones y a que mantenga precisamente el monopolio de las armas y la seguridad en cabeza del Estado”, indicó.