Lafaurie defendió creación de frentes de seguridad: “La gente tiene miedo”

José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán y miembro del equipo negociador del Gobierno con el ELN, conversó con La W a propósito de su visita a Casa de Nariño el pasado 4 de marzo para reunirse con el presidente Gustavo Petro con el fin de discutir su propuesta de crear frentes de seguridad para combatir la situación de inseguridad que vive el país.

Cabe recordar que, tras el encuentro, Lafaurie aseguró que el presidente comparte su diagnóstico sobre la crisis de orden público en el país y, por consiguiente, el mandatario consideró que es necesario “buscar soluciones”.

Según el líder gremial, los territorios están en manos de los delincuentes hoy en día. Por esa razón, consideró necesario rodear y apoyar las funciones de la fuerza pública, por lo que la idea es que al proceso de frentes de seguridad se vinculen “todos aquellos que están en los territorios sufriendo las dinámicas de violencia”.

Ahora, está en manos del presidente Petro dar o no viabilidad a esta iniciativa.

En cuanto a la preocupación por el “fantasma” del paramilitarismo que ronda esta propuesta –pues hay quienes la relacionan con la creación de las Convivir en 1994–, Lafaurie aseguró en La W que hay diferencias entre el contexto de ese entonces y el actual.

“Escribí un par de artículos con un solo título: no nos dejen solos otra vez, no repitamos la historia (…) cuando Gaviria y Samper dictaron los decretos, estos permitían el uso de armas, aquí no. Ahora se trata de una colaboración que va incluso más allá de las autoridades de la fuerza pública”, indicó Lafaurie.

En esa línea, el ganadero advirtió que, en muchos municipios, “las autoridades terminaron capturadas por todas dinámicas de violencia y por los criminales que protegen rentas ilegales en cada uno de esos lugares”.

También aseguró que, en la actualidad, se cuenta con nuevas herramientas telemáticas que pueden ayudar más que el porte de armas: “Hoy en día, la tecnología le permite al ciudadano generar alertas tempranas que van más allá de simplemente un WhatsApp (…) lo hablé con el general William Salamanca después de la reunión que tuve con el presidente”.

De esta forma, Lafaurie subrayó la importancia de que el país avance en la lucha contra la violencia, ya que esta resulta “imposible de manejar si no hay ese binomio entre la sociedad civil y las autoridades”.