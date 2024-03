“Me va a tocar volver a bajar al infierno”: Vargas Lleras será operado en abril

El ex vicepresidente Germán Vargas Lleras confirmó que tendrá que ser sometido a una nueva cirugía por cuenta de las lesiones que sufrió en un accidente mientras montaba en bicicleta por las carreteras de Boyacá, hace dos años.

Según el jefe de Cambio Radical, luego de centenares de terapias persistían las dolencias y dificultades en su movilidad, razón por la cual se sometió a chequeos en Estados Unidos, los cuales arrojaron que quedó mal operado y tendrá que volver al quirófano.

“Hace dos años me pegué un totazo en una bicicleta. Iba para Sogamoso y a la altura de Duitama me quebré el fémur en cinco pedazos y me afecté la rodilla y la cadera. He hecho no menos de 800 terapias para fortalecer los músculos, para reentrenar la marcha y, ya completando dos años, me hice revisar en los Estados Unidos porque seguía cojo. Me diagnosticaron que había quedado mal y en el mes de abril me voy a tener que someter nuevamente a una cirugía en donde me van a tener que extraer todos los hierros, la ferretería que tenía incorporada y volver a arrancar”, relató.

Hace dos años tuve un duro accidente en Boyacá en donde me quebré el fémur en 5 pedazos, me afecté la rodilla y la cadera. Quede mal operado y lamentablemente debo someterme nuevamente a una cirugía. Este y otros temas los dialogue con personas de la tercera edad. Entrevista… pic.twitter.com/8EtFh9Om0l — Germán Vargas Lleras (@German_Vargas) March 4, 2024

Durante un episodio de su video podcast “Conversemos”, donde dialogaba con adultos mayores, Vargas Lleras afirmó que pese a haber padecido varias intervenciones quirúrgicas a lo largo de su vida, esta es la experiencia más dura que ha tenido.

“O sea, me va a tocar volver a bajar al infierno. He pasado por todos los umbrales del dolor en mi vida, de la cabeza o por el atentado, pero nunca había sufrido tanto como los dolores y las limitaciones que me puso ese accidente. Después de dos años volver a empezar”, concluyó.