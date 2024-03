Procuraduría se opone a levantar medidas de aseguramiento a Salvatore Mancuso

El próximo 13 de marzo se conocerá si la Sala de Justicia y Paz de Barranquilla levanta o no las 33 medidas de aseguramiento que ha impuesto al excomandante paramilitar Salvatore Mancuso luego de que fuese designado gestor de paz y así el Gobierno Nacional solicitara levantar esas medidas.

Durante la audiencia de sustentación de la solicitud y escucha a las diversas partes, tanto la Fiscalía como defensores de víctimas indicaron que no se oponían a que fuesen levantadas esas medidas judiciales. En el caso particular de la Fiscalía, aunque no se opuso, indicó que la resolución del Gobierno cuenta con muchos vacíos.

Por el lado de la Procuraduría, al contrario de la Fiscalía, el ministerio público solicitó que no sean levantadas las medidas de aseguramiento al asegurar que el nombramiento del gobierno contiene falta de claridad en materia de rol que cumplirá Mancuso como gestor de paz y además, las motivaciones y actividades concretas que cumplirá.

“No es romanticismo señor magistrado, la figura de un gestor de paz como afirmación para declinar la materialización de requerimientos judiciales vigentes, se reclama sólida, contundente, convincente, creíble, no consiste en enarbolar simplemente la bandera de la paz”, indicó la Procuraduría.

Además el ministerio público desestimó la petición de levantamiento de las medidas con base en que, según su interpretación, (y al margen de que Mancuso señaló que buscarán dar “cierre” al proceso de paz con las AUC), este proceso ya está concluido y no hay lugar a su “cierre” 10 años después.

Pero además, en una delicada apreciación, la Procuraduría manifestó que una eventual designación de Mancuso para que adelante diálogos con los grupos narcotraficantes derivados del paramilitarismo en la Sierra Nevada de Santa Marta (ACSN), pondrían en entredicho sus compromisos para acceder a la libertad porque “podría encubrir quizás que nunca hubo desvinculación total con la estructura”.