¿Cómo prevenir el envejecimiento vaginal? 5 consejos prácticos del Dr. Germán González

Según el ginecólogo Germán González, conocido como el ‘Doctor Cuco’, existen algunos errores comunes que cometen las mujeres al momento de cuidar su zona vaginal. “Utilizan jabón que supuestamente son de PH neutro y papel higiénico”, advirtió el doctor González en Salud y Algo Más.

Para el profesional de la salud lo importante en este tipo de cuidados es “hacer todo lo que pueda conllevar la hidratación de la vulva y el manejo de la microbiota”. Conozca a continuación las recomendaciones del ‘Doctor Cuco’:

Cuidado con el papel higiénico

Según el galeno, las mujeres deberían evitar el papel higiénico como instrumento de aseo cotidiano. “Se pega, se reseca y se adhiere a las paredes de la vulva. Quedan muchas motas y se generan infecciones”, afirmó.

Lo mejor en este tipo de casos es, de acuerdo a González, “aplicarse agua en spray con un atomizador”. El médico asegura que, en caso de no contar con este implemento o no poderlo llevar consigo, puede “hidratarse con gaza, una toalla o, en menor medida, pañitos húmedos”.

Ropa interior: menos es más

“Los mejores calzones dependen de la actividad que yo vaya a hacer”, explicó el doctor. “Para montar bicicleta lo mejor es que sean invisibles, inexistentes. La recomendación sería que no usen ropa interior, también aplica para spinning y otras actividades”.

El doctor González mencionó que aunque es común utilizar ropa de encaje, en el contexto sexual, estas son prendas que está destinada para ser retiradas, si se dejan todo el día, pueden generar fricción.

A su vez, según el profesional, dichas prendas pueden producir “humedad y secreción y podría generar infecciones”.

Usar prendas ligeras de algodón

Para el ‘Doctor Cuco’ la mejor ropa interior es la de algodón, que no quede apretada, “que la vulva entre comillas, respire”. En cuanto a la estancia en el hogar, González aseguró que es preferible estar sin ropa interior. “Eso aviva la vida sexual y le da frescura a la vagina, porque debería estar más fría y más seca”, aseveró.

Ojo con los hidratantes y emolientes

Según Germán González, hay que tener especial cuidado con las promesas de los aceites o emolientes que prometen hidratar la vagina. Sobre el uso de aceites, resaltó que “no se deben usar en ninguna parte del cuerpo. Amplifican los rayos UV, pueden generar quemaduras y alergias”.

De igual manera, el galeno aconsejó “no dejarse engañar de emolientes, porque son aceites desecantes. No autoformularse ni creer en personas que no sean expertos”.

La mejor decisión, de acuerdo al doctor González, es consultar productos que sirven para hidratar la vulva, con componentes como el ácido hialurónico.

La función del vello

El doctor Germán González destacó que “el vello tiene una función de protección, desde un punto de vista cultural es bienvenido, pero, en casos de foliculitis o infección, lo mejor es depilarse”.

Asimismo, el experto en cuidado vaginal recomendó tener cuidado con el uso de la máquina, pues esta puede producir afecciones en la piel.

Sobre el uso de cera, el ‘Doctor Cuco’, advirtió que “puede generar laxitud e hiperpigmentación”.

“El láser es lo recomendable, en manos expertas”, subrayó el ginecólogo, Germán González.

Escuche la entrevista completa: