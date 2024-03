Feromonas humanas: ¿cómo funciona la atracción sexual por el olor?

El sexólogo Germán González, pasó por los micrófonos de Salud y Algo Más para hablar sobre las feromonas, aquello que se conoce como un ingrediente de perfumes y cremas con el que se puede generar atracción sexual.

“Las feromonas son sustancias, perfumes que producen los animales, volátiles y no volátiles que se encargan de generar, en la misma especie, un cambio en la conducta y un cambio fisiológico, si no hay estos factores no se pueden considerar feromonas (…) Por el hecho de que yo vaya a oler ese perfume no me va a dar taquicardia o estimulación sexual, por el momento la ciencia dice que las feromonas no son como se cree en la sociedad”, aseguró el experto

Sin embargo, en cuanto a la atracción sexual por el olor, que es claro que es un elemento que genera un llamado de atención, el ginecólogo consideró que se trata de un complemento.

“No podría desconocer que sí hay feromonas a nivel del cuerpo humano, el tema de la atracción va mucho más allá de lo que huele, también influye el factor visual y de gusto, no tiene que ser necesariamente que huela bien, es un complemento (…) Un hombre te llama la atención por factores físicos conocidos genéticamente por su nivel de testosterona”, agregó.

González explicó a detalle este tema que tiene relación con el reino animal, pues de allí parten ciertas similitudes en la forma de atracción.

“La persona tiene que satisfacer en todos los elementos, si no huele bien y físicamente si se aprueba, no funcionará; si huele bien pero físicamente no atrae, tampoco funcionará”, afirmó.

Escuche la entrevista completa en Salud y Algo Más: