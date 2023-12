Melasma: dermatóloga explica por qué se dan las manchas en la piel y cómo tratarlas

La doctora Carolina Solorzano, médica general y especialista en dermatología, habló en Salud y Algo Más sobre las manchas en la piel.

“Las pecas son aquellas manchas que son redondas, estas se producen por la exposición al sol y esta no se quita con cremas, no existe una crema que nos quite una peca. Hay otro tipo de manchas que son más grandes, que son melasma”, explicó la experta.

Para combatir este tipo de manchas, señaló que es importante tener en la rutina de skin care un despigmentante, y acompañarlo con un tratamiento dermatológico.

Por otro lado, mencionó otro tipo de mancha que se deriva de un proceso de inflamación en la piel y que deja una pigmentación, sin embargo, esta desaparece con el paso de los meses.

“Antes se decía que el melasma solo les daba a las mujeres embarazadas por factor hormonal, pero cada vez vemos más pacientes hombres, si bien las hormonas tienen que ver, los factores ambientales también influyen. Las mujeres son una población de riesgo para esta enfermedad”, añadió.

Por último, resaltó la importancia de utilizar un buen protector solar que cubra contra los rayos ultravioleta A y B, la luz visible y los rayos infrarrojos. Además, aseguró que se deben cubrir manos y orejas.

“El protector debería ser de color porque con color tiene un componente que se llama óxido de hierro y tienen un efecto de mayor protección”.