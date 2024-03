Millonaria multa contra Profin App, plataforma de préstamos digitales

La W conoció en primicia que la Superintendencia de Industria y Comercio le impuso una multa a Nanocred, que es la dueña de la aplicación de préstamos fáciles digitales Profin, por 1.326 millones de pesos por cobrar más intereses de lo permitido.

Pero además le ordenó devolver los intereses cobrados en exceso a los consumidores con los cuales suscribió contratos de crédito, desde el 16 de mayo de 2021 y hasta la fecha.

“Se encuentra probado que la investigada cobró una tasa de interés superior a los límites ya calculados, siendo que para el periodo del desembolso la tasa cobrada por NANOCRED COLOMBIA S.A.S. fue de 2,006% E.D”, señala la decisión conocida por esta emisora.

Esta compañía otorga préstamos de hasta $2′500.0000 y de hasta 120 días. Las varias quejas llevaron a que esta entidad le impusiera una millonaria multa. Algunos de los usuarios narraron sus casos:

“Yo acepté las condiciones por la necesidad, pero al terminar el periodo no pude pagar en ese tiempo y los intereses y demás cobros adicionales comenzaron a crecer a tal punto que aun después de haber llegado a un acuerdo telefónico con ustedes en el cual quede que el 18 de Junio de 2016 abonaba $300.000 y congelaban la cifra en $558.000 y así quedar adeudando $258.000 y pagarlos al día 26 de junio del mismo año, posterior a este acuerdo ustedes mismos debitaron de mi cuenta de ahorros el 16 de junio de 2016 y de forma fraudulenta $489.856, incumpliendo totalmente el acuerdo al que llegamos, y ahora según sus propias palabras fui yo el que incumplí, hablo de fraude porque no entiendo cómo puede existir la ‘firma digital como autorización para hacer débitos automáticos de una cuenta de ahorros en un banco que además debe prestar la seguridad adecuada para evitar este tipo de inconvenientes, esa ‘firma digital’ ustedes la representan en un código que me enviaron al celular para poder hacer el desembolso del dinero, y ahora resulta ser mi autorización para hacer uso inadecuado de mis datos y mi cuenta de ahorros de nómina, firma que ustedes aducen autoriza ese débito y demás formas de cobro a las que puedan llegar según los términos que acepte sin saber y que por la premura y la necesidad no leí o no le vi la necesidad confiando en la seriedad y respeto al cliente, y según ustedes aun debo al día 20 de Junio de 2016 $ 168.000 pesos y sigue contando de acuerdo a la deuda inicial y no del excedente, ayer 21 de junio de 2016 según su plataforma en internet la deuda se incrementó a $172.381, demostrando el agiotismo, falta de palabra, irrespeto e irresponsabilidad en su proceder”.

De este modo, la SIC concluye que “con su conducta afectó o pudo afectar los derechos e intereses económicos de los consumidores, lo cual a su turno generó la violación de las normas de orden público que los protegen, pues ésta realizó el cobro de intereses que desbordaron las tasas máximas legales para los periodos certificados por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia y por ello, estuvo inmersa en un evento de usura”.