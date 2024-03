Presidente de Cámara de Comercio de Tunja se defendió de las presuntas irregularidades

Tunja

A través de una extensa rueda de prensa, el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Tunja, Julián Andrés Galvis Pabón, se defendió de las acusaciones sobre las presuntas irregularidades que sacó a la luz W Radio la semana anterior.

El funcionario señaló en primera instancia que los supuestos sobrecostos que dio a conocer W Radio la semana anterior y que corroboró con el revisor fiscal de la Cámara de Comercio Jorge Armando Puin de una pantalla, no es cierto y que todo se hizo de manera trasparente.

“Hay unas denuncias que se están presentando con ocasión a unos sobrecostos en el que más o menos son $170 millones que la Cámara pagó de más por una pantalla que valía $70 millones. Ahí está la pantalla, marca Samsung. Lo único que yo le dije al periodista por interno fue que la cotizara, y si la cotización demuestra que hay sobrecostos, destapen, pero lo que hace maliciosamente el señor Puin es cotizar bajo unas condiciones técnicas y que ustedes con todas esas cámaras que tienen aquí saben de lo que estoy hablando, productos chinos frente a una marca reconocida a nivel mundial coreana, entonces si la Cámara de Comercio compra un Mercedes Benz y le dice que es que las condiciones son un vehículo cuatro por cuatro de siete puestos color blanco y la Cámara compra un Mercedes Benz en esas condiciones y llega la cotización de una camioneta Jafei de 100 millones, sabemos que no estamos hablando del mismo producto. Y no por eso hay un sobrecosto de 300 o 400 millones de pesos de lo que vale una y vale otra”, aseguró Galvis

Por otro lado, se refirió a la salida del revisor fiscal Jorge Armando Puin, la cual, según Galvis, se habría dado por incumplimientos en algunas cláusulas del contrato que sostenía con la Cámara de Comercio.

“Al revisor fiscal nunca se le ha removido de su cargo, sino se le terminó su contrato por incumplir tres cláusulas del contrato. No fue y aclararle a los medios con ocasión a que se le hubiera removido del cargo por las denuncias que él hacía. Como quedó demostrado en la rueda de prensa, a él simplemente se le terminó el contrato de prestación de servicios que tenía por un incumplimiento, en el que nunca hizo las denuncias correspondientes y esto es una retaliación hasta el mes de enero con ocasión a esa terminación del contrato. Puin no estuvo en las instalaciones de la Cámara de Comercio durante el último año y en octubre de 2023 se fue del país durante cerca de dos meses y nunca le informó a la entidad, sus informes se los hacía su suplente Deissy Pérez”, dijo Galvis Pabón.

Julián Andrés Galvis también afirmó que ha habido intentos de sacarlo de su cargo, pero que no cuentan con los votos necesarios para hacerlo. Mencionó, además, que algunos miembros de la junta han recibido ofertas de puestos a cambio de cambiar su voto.

“Para sacarme se necesitan seis votos y tienen cinco, les falta uno y los cuatro que hay no van a dar su brazo a torcer por más presiones que ejerzan. A una persona de la junta le han ofrecido un cargo nacional a través de un político para que accediera a cambiar su voto, me refiero al señor Cortés, haciendo referencia a Rafael Humberto Cortés Páez, hijo de Rafael Cortés, propietario de la Pizza Nostra, se presentó como todos los empresarios y eligieron dos planchas de él, de 1.200 afiliados certificados para votar lo eligieron, porque a ese empresario lo quieren, lo respetan y como no accedió su voto hicieron esto para afectar a su padre”, expresó.

Por último, Galvis Pabón señaló que no se irá por la puerta de atrás de la Cámara de Comercio de la capital boyacense.

“Por 10 años he recibido felicitaciones por la gestión de los recursos, tenemos muchas fallas como seres humanos en el tema de seguir ejecutando más para los empresarios, pero yo no me puedo ir como ratero de acá y esta pelea la voy a dar hasta el final porque yo ladrón no soy”, reiteró.

Este viernes 15 de marzo, a las 8:00 de la mañana, se llevará a cabo en las instalaciones de la entidad la reunión extraordinaria de la Cámara de Comercio de Tunja en la que se podría discutir acerca del futuro de Julián Andrés Galvis como presidente.