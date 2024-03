Luz Adriana Camargo ya contaría con los votos necesarios para ser fiscal general

W Radio conoció que en la tarde del pasado lunes 11 de marzo se habría logrado concretar el voto 17 que garantizaría que Luz Adriana Camargo sea elegida como fiscal general de la Nación.

Al parecer, también habría otro voto a favor, pero no ha sido confirmado.

Este martes 12 de marzo, se llevará a cabo una sesión extraordinaria en la Corte Suprema de Justicia para una nueva ronda de votaciones para la elección de fiscal general de la Nación.

De acuerdo con la última votación, que se realizó el pasado jueves 7 de marzo, Luz Adriana Camargo llevaba la delantera. Sin embargo, no logró los 16 votos necesarios para la elección.

Hay que tener en cuenta que, en cada ronda, se hacen cuatro votaciones de la siguiente manera: la primera votación se hace por las tres candidatas, la segunda con las dos que tienen más votos, la tercera solo con la que más votos tuvo y la cuarta, con la segunda que más votos tuvo sola.

La semana pasada, El Reporte Coronell reveló detalles de la votación en la Corte.

Los dos grandes grupos de electores para fiscal general

Por: Daniel Coronell

La Corte Suprema de Justicia se mostró dividida en dos grandes grupos de electores: Los primeros son los que respaldan a Luz Adriana Camargo, exmagistrada auxiliar del mismo tribunal, quien tomó la delantera. Los segundos son los que hasta el jueves respaldaban aún a Amelia Pérez Parra, la candidata que hace dos semanas parecía elegida pero que perdió nueve votos cruciales por cuenta de los viejos y encendidos trinos de su esposo Gregorio Oviedo.

El reglamento de votación que rige la Corte es anticuado y difícil. Probablemente después de esta elección de fiscal general será modificado para adaptarlo a los nuevos tiempos. Ese reglamento señala que un candidato, o candidata en este caso, es elegido si logra las dos terceras partes de los votos. Como la Corte tiene 23 miembros, se necesitan 16 votos.

Además la mecánica es más enredada que la de la elección de un papa. En cada ronda de la Corte vota inicialmente por todas las opciones incluyendo el controvertido voto en blanco. Después por las dos finalistas y después por cada una de las candidatas contra el voto en blanco.Los votantes de la nueva líder Luz Adriana Camargo, quien a esta hora tiene las mayores posibilidades de ganar la carrera que tiene en vilo al país, son los señores magistrados:

1. Luis Antonio Hernández

2. Martha Patricia Guzmán Álvarez, sala civil

3. Aroldo Quiroz Monsalve de la sala civil

4. Luis Alonso Rico Puerta de la sala civil

5. Omar Ángel Mejía de la sala laboral

6. Clara Inés López Dávila de la sala laboral

7. Fernando Castillo Cadena de la sala laboral y muy cercano al excontralor Carlos Felipe Córdoba, Pipe Córdoba.

8. Marjorie Zúñiga Romero, de la sala laboral

9. Gerson Chaverra Castro, de la sala penal y presidente de la Corte Suprema de Justicia

10. Jorge Hernán Díaz Soto de la sala penal

11. Carlos Roberto Solórzano de la sala penal

12. Fernando Bolaños Palacios de la sala penal

13. La identidad del votante 13 sigue siendo una incógnita porque es Octavio Augusto Tejeiro, por quien me inclino, o Gerardo Botero. Los mismos sospechosos del voto en blanco.

La próxima sala plena estaba programada para el jueves 21 de marzo pero está prevista una comisión de viaje a Brasil para el presidente de la Corte Suprema, Gerson Chaverra, por esa razón se citó a una sala plena extraordinaria para el próximo martes 12 de marzo. La propuesta de la sala plena, aprobada por unanimidad, fue inicialmente del magistrado Luis Antonio Hernández, líder de la causa de la doctora Luz Adriana Camargo.

Como les digo esta identificación de los partidarios de las candidatadas puede tener margen de error porque la votación es secreta pero confío en la información de mis fuentes.

En la primera ronda, la de todos contra todos, la Corte Suprema logró un revelador resultado:

1. Camargo Garzón Luz Adriana: 13 votos, constituyéndose como nueva líder de la carrera.

2. Buitrago Ruíz Ángela María: 5 votos, la candidata que no hace campaña tuvo dos votos más que la última vez

3. Pérez Parra Amelia: 4 votos, quien hace dos semanas era la inmensa favorita aparentemente perdió el apoyo de 9 magistrados que estaban con ella.

4. Por último el voto en blanco, que ha sido un refugio de quienes quieren sabotear la elección, quedó en un solo voto.

Advierto que la información que voy a dar de ahora en adelante tiene un margen de error considerable porque el sistema de votación es secreto aunque las campañas por las dos candidatas punteras ya muestran tendencias marcadas en el alto tribunal.

Los partidarios de la doctora Luz Adriana Camargo están encabezados por el señor magistrado Luis Antonio Hernández Barbosa, miembro de la sala penal de la Corte Suprema. Él estuvo a punto de lograr la elección de la doctora Camargo quien se vislumbra a esta hora como la más probable fiscal general de la Nación.

El líder de quienes siguen respaldando a la doctora Amelia Pérez es el señor magistrado Hugo Quintero Bernate, miembro también de la sala penal. El magistrado había logrado la hazaña de conseguir 13 votos para su candidata en la penúltima sesión pero ese apoyo que la tuvo a punto de la elección se erosionó. Quintero ya es consciente de que recuperar esa votación y subirla a 16 votos es punto menos que imposible.

Los partidarios de la doctora Ángela María Buitrago no tienen un líder propiamente dicho. Ella misma, por un pudor explicable pero inútil, no ha pedido el voto de nadie y dentro de la Corte su causa no tiene un padrino fuerte. Sin embargo, logró 5 votos que seguramente serán el fiel de la balanza para la elección final.

Por último está el voto en blanco que en la ronda quedó reducido a un solo voto. Según los observadores consultados por El Reporte solo hay dos sospechosos de seguir usando ese recurso: El primero es el magistrado de la sala laboral Gerardo Botero Zuluaga quien desde el comienzo se ha opuesto a la terna de mujeres y ha sido una piedra en el zapato de la elección. El segundo sospechoso es el magistrado de la sala civil Octavio Augusto Tejeiro Duque.

Según los observadores, seguían votando por la ahora rezagada doctora Amelia Pérez Parra los magistrados:

Hugo Quintero Bernate Iván Mauricio Lenis de la sala laboral Francisco José Ternera de la sala civil Luis Benedicto Herrera de la sala laboral

