Cerro Matoso advierte que no ha podido explorar en dos zonas de Antioquia por inseguridad

Montería

El presidente de Cerro Matoso, Ricardo Gaviria, informó el pasado 12 de marzo en Montería que desde la niquelera no se ha podido explorar en dos municipios del Bajo Cauca antioqueño por falta de seguridad.

“Nosotros tenemos unos títulos en otras áreas desde hace rato, en Tarazá e Ituango, pero, desafortunadamente por temas de orden público no hemos podido ir allá. Mientras el Estado no nos garantice la seguridad de nuestros geólogos, nuestros ingenieros y contratistas, no vamos a poder entrar hasta allá”, puntualizó Ricardo Gaviria.

Por otra parte, el directivo también se refirió a las preocupaciones que hoy genera para el sector que preside el Decreto 044 de 2024, propuesto por el Gobierno Nacional. En ese sentido, Gaviria sostuvo que “el Ministerio de Ambiente puede definir áreas de reserva ambiental y pueden ser áreas donde ya se tienen unos derechos adquiridos en las licencias ambientales y en los planes de trabajo y obra entregados por la Agencia Nacional de Minería, eso genera preocupación porque son áreas que uno puede pensar que usará en el futuro y el Ministerio podría definir eventualmente que esas áreas no se pueden usar”.

“Entonces, eso genera preocupación, pero esperemos que estos temas se vayan tratando, no nos adelantemos a los hechos, porque apenas son proyectos”, agregó.

Cabe recordar que, el Decreto antes referenciado establecería como tal los criterios para identificar, delimitar y declarar reservas de recursos naturales de carácter temporal con el objetivo de contribuir al ordenamiento minero ambiental.