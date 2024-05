Lista de países que han roto relaciones con Israel: ¿por qué?

El pasado 1 de mayo, los principales sindicatos de Colombia llevaron a cabo las tradicionales movilizaciones por el Día del Trabajo en las calles de diferentes ciudades del país, con una marcada diferencia a años anteriores.

En esta oportunidad, las marchas adquirieron un tinte político después de que el presidente Gustavo Petro anunciara su participación en la movilización e invitara a quienes lo apoyan a participar, esto en modo de respuesta a las protestas del pasado 21 de abril contra su Gobierno.

Este día, en medio de su discurso desde la Plaza de Bolívar de Bogotá, el mandatario de los colombianos se refirió a la guerra que se vive en la Franja de Gaza, reprochando el accionar de Israel, catalogándolo como “genocida” y anunciando que, desde el jueves 2 de mayo, Colombia rompería relaciones con ese país.

“El Gobierno del Cambio informa que mañana se rompen las relaciones diplomáticas con Israel por tener un Gobierno y un presidente genocida (…) no se puede volver a las épocas del genocidio de un pueblo entero. Si muere Palestina, muere la humanidad”, expresó Gustavo Petro.

De allí que en la sociedad empiecen a surgir dudas sobre si las relaciones bilaterales con Israel eran necesarias, si el rompimiento de estas puede traer consecuencias y qué países del mundo tomaron la misma decisión.

¿Qué países del mundo rompieron relaciones con Israel?

Colombia, con decisión del presidente Petro, no sería el primer país en quebrar los lazos con Israel. En América Latina, estos son los países que también rompieron relaciones.

Bolivia

Igual que Colombia, Bolivia rompió relaciones diplomáticas con Israel el pasado 31 de octubre de 2023 por los ataques en la Franja de Gaza. Así lo dio a conocer el vicecanciller boliviano, Freddy Mamani, quien afirmó que esta decisión se tomaba en “repudio y condena a la agresividad y desproporcionada ofensiva militar israelí”.

Venezuela

Venezuela decide romper relaciones con Israel desde 2009. En aquel momento, el entonces canciller y hoy presidente, Nicolás Maduro, comentó que “Israel viola los acuerdos de Oslo y está expulsando una representación diplomática que está allí en nombre de un país que reivindica la lucha del pueblo palestino”. Esto sumado a que Netanyahu reconoció a Juan Guaidó como presidente interino.

Cuba

Es el país que más tiempo lleva en América Latina sin relaciones bilaterales con Israel. En 1973 Cuba anunció que rompería relaciones y ese mismo año ayudó a Egipto y Siria en la guerra de Yom Kippur enviando armamento. Inclusive, Israel ha votado desde 1992 en la ONU a favor del embargo de EE.UU. contra Cuba.

Otros países del mundo sin relación con Israel

Actualmente, la lista de países que no cuentan con acuerdos diplomáticos con Israel es mucho más amplia, siendo 31 Naciones miembros de Naciones Unidas las que no reconocen o no tienen relación con el Estado de Israel.