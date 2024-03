En qué mes iniciará la temporada de lluvias en Colombia: Atento al IDEAM

Después de los estragos ocurridos en el territorio nacional a causa del ‘Fenómeno del Niño’, donde se presenció innumerables incendios forestales que afectaron no solo la calidad del aire, sino también el hábitat de miles de animales, llega la temporada del ‘Fenómeno de La Niña’, en el que la temperatura desciende más de lo normal y se generan largos periodos de intensa lluvia que ocasionan inundaciones, desbordamientos de ríos, entre otros.

Por lo tanto, para que las autoridades competentes y ciudadanía se preparen, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), publica el pronóstico del clima mes a mes, así como las recomendaciones a tener en cuenta para afrontar las variaciones existentes en el comportamiento climático.

En ese sentido, a través de los reportes divulgados en su página web y redes sociales, la entidad explicó cuándo se dará inicio al ‘Fenómeno de La Niña’, así que, aliste su paraguas o sombrilla porque sucederá en las próximas semanas.

¿Cuándo comenzará la temporada de lluvias en Colombia?

Según lo informado por el IDEAM y Ghisliane Echeverry, su directora, a través de la red social X, la predicción climática sugiere que en marzo se dará “la primera temporada de lluvias del año para gran parte del territorio nacional”, donde la isla de Providencia, el área costera, Meta y Guaviare estarán ubicados por encima de lo normal en comparación con el resto de Colombia.

Sin embargo, “una precipitación por encima de lo normal, no significa que tendremos lluvias todos los días, sino que la lluvia total del mes va a estar por encima de lo usual, lo que no descarta algunos días secos en marzo”, indica la directora del IDEAM. Teniendo esto claro, las últimas semanas del mes servirán como transición hacia la consolidación del ‘Fenómeno de La Niña’ en los meses de abril y mayo, donde cogerá más fuerza. Adicional, Echeverry hace la salvedad de que esta temporada es diferente en cada territorio, es decir, la intensidad no será igual.

Por lo tanto, se aconseja revisar constantemente las redes sociales de dicha entidad para conocer diariamente el pronóstico del clima en las diferentes regiones y así prepararse para cualquier eventualidad.

Recomendaciones para la temporada de lluvias en Colombia en el sector agrícola

Si bien la gran mayoría de sectores se ven afectados por la temporada de lluvias, el que más tiene repercusión es el agrícola debido a las pérdidas ocasionadas por las inundaciones. Ante ello, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), publicó una serie de recomendaciones para que los agricultores tengan en cuenta y se preparen para el ‘Fenómeno de La Niña’: