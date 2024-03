Festival Estéreo Picnic: estos centros comerciales ofrecerán parqueadero 24 horas

Bogotá

El esperado Festival Estéreo Picnic (FEP) está a punto de comenzar, atrayendo a multitudes al Parque Simón Bolívar de Bogotá del 21 al 24 de marzo. Para garantizar la movilidad de los asistentes, TransMilenio y el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) anunció horarios extendidos en algunas de sus rutas.

TransMilenio operará una ruta especial desde las 3:00 a.m. hasta las 4:00 a.m., que abarca las estaciones Salitre-El Greco, CAN, Calle 127, Toberín-Foundever y Portal Norte.

Por su parte, el SITP ofrecerá tres rutas zonales desde las 11:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. Una de ellas incluye paradas en AK 60-Cll 60, Metrópolis, Cafam Floresta, Iserra 100, Olímpica Calle 100 y termina en Unicentro.

Otra ruta comienza en AK 60-Cll 60, pasa por Parque de los Novios, Estadio El Campín, Concejo de Bogotá, y termina en las Aguas. La última ruta inicia en AK 60-Cll 60, llega a Gran Estación, Maloka, Tres Elefantes y termina en Multiplaza.

Los organizadores del FEP y la Alcaldía de Bogotá recomiendan a los asistentes tener sus tarjetas TuLlave recargadas, ya que el precio del transporte público en TransMilenio y SITP es de $2.950 pesos.

Por otra parte, el Centro Comercial Gran Estación dio a conocer que sus parqueaderos estarán disponibles las 24 horas durante los cuatro días del Festival Estéreo Picnic (FEP).

De manera similar, los Centros Comerciales Iserra 100 y Metrópolis ofrecerán acceso a sus estacionamientos para facilitar la movilidad de los asistentes.