Nadie podría señalar a este como el Gobierno que debilite y afecte las FF.MM.: MinDefensa

El ministro de la Defensa, Iván Velásquez, se defendió en el Congreso de la República, en medio de la moción de censura que se adelantó en su contra. Allí, el funcionario resaltó la laborar que han hecho, las Fuerzas Militares y de Policía durante el gobierno del presidente Gustavo Petro. “La seguridad no es un tema de partidos políticos o de ideologías. Entendemos que la seguridad es ese estado que requerimos para la prosperidad, que beneficia tanto a los de izquierda como a los de derecha, como a los de centro”.

Sin embargo, uno de los primeros temas que abordó, antes de hablar de los temas de seguridad, tuvo que ver con la elección de la nueva fiscal general de la Nación. “Esperamos que ahora tengamos una Fiscalía independiente y dedicada a la investigación penal, esperamos que lo que ha sido un anhelo de país en la lucha contra la impunidad y corrupción será una realidad ahora”, dijo Velásquez.

En cuanto a los temas de seguridad, según el ministro Velásquez, los hurtos en el país han tenido una disminución en las cifras. Sin embargo, con la presentación constante de estos hechos con imágenes en medios de comunicación, cambia la percepción de la ciudadanía. “Esa sensación de inseguridad aunque nunca hayamos sido víctimas de ese hurto en un restaurante, sentimos es que ya no se puede ir a los restaurantes, eso es una percepción que tiene la ciudadanía”

Por eso, el ministro añadió que hubo una reducción del hurto a personas en un 14%, además del 48% en el secuestro, las acciones terroristas en un 71% y el homicidio intencional en 2,4%. “Cuando se presentan cifras que son favorables, generalmente la suspicacia dice que como las harán, que como se maquilla (…) las cifras son del sistema estadístico de la Policía Nacional, ese sistema es una fuente oficial de la Policía, certificado por el DANE”.

“Unos niveles naturalmente de delincuencia de todo tipo elevados pero un gran compromiso y responsabilidad que asumen hombres y ese mujeres, como les digo a ellos, la gratitud y reconocimiento que el Gobierno hace a esa decisión, a esa entrega, esfuerzo y compromiso, nadie podría señalar a este como el gobierno que debilite y afecte a las Fuerzas Militares y Policía Nacional”.

#NoticiaW | Según MinDefensa (@Ivan_Velasquez_), los hurtos en el país han tenido una disminución en las cifras, sin embargo, la presentación constante de estos hechos en medios de comunicación cambia la percepción de la ciudadanía. pic.twitter.com/Gb2Cyf3WGx — W Radio Colombia (@WRadioColombia) March 13, 2024

Cese al fuego con el ELN y el Estado Mayor Central de las disidencias Farc

Según el ministro Velásquez, “de acuerdo a los decretos expedidos, el cese al fuego no significa manos cruzadas, significa solo la suspensión de las operaciones ofensivas, no significa que si algún integrante del ELN o de las disidencias no puede haber una reacción, ¿pero que están cometiendo delitos?, la fuerza publica tiene la orden de actuar”.

“Se han efectuado 62 capturas del ELN durante el cese, además de 52 presentaciones voluntarias por presión de la fuerza pública, al Estado Mayor Central, se han efectuado 138 capturas, 29 presentaciones voluntarias (…) contra el Clan del Golfo que no hay cese, lo que llevamos de 2024, 44 combates (…) somos conscientes de los avances del Clan del Golfo y estamos con el compromiso que vamos afectar sensiblemente, o se sienten o se reducen en el combate, pero no hay tolerancia con el Clan del Golfo”.

Contratos con Israel para compra de armamento y dotación para Fuerzas Militares

Sobre este tema el ministro puntualizó que sobre el fusil Galil que,”tiene como 150 piezas, solo dos de ellas no las produce Indumil, el cañón y las miras nocturnas, el cañón se recibe semi - elaborado, se están haciendo pruebas para su fabricación completa, se han hecho acercamientos con firmas de Estados Unidos y Chile que pueden suministrar estas piezas mientras se terminan las pruebas de Indumil, tenemos suficiente fusiles para proveer las necesidades de las fuerzas mientras logramos avanzar en la construcción de estas piezas”.

Por eso, dice el ministro no habrá reducción de capacidades militares, porque no se continúe comprando a Israel. “Hemos desarrollado una mesa con los segundos comandantes de las fuerzas para ver cómo podemos tener una mayor autonomía para la adquisición de equipos militares, de manera que no nos volvamos dependientes de un país y podamos tener una diversidad en el mercado”.