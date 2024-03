¿Cuál fue la razón por la que Prisa Media decidió salir de la medición ECAR?

Felipe Cabrales Urdaneta, presidente de Caracol Radio y CEO Prisa Media América, explicó la razón por la que PRISA MEDIA decidió salir del ECAR, la medición de radio tradicional en Colombia.

¿Cuál fue la razón por la cual PRISA MEDIA decide salir del ECAR, la medición de radio tradicional en Colombia?

“El mundo de los oyentes se acabó hace rato. Hoy vivimos en la era de las audiencias. Esto no lo hemos impuesto nosotros, es la evolución natural de los consumidores de contenido en el mundo. Hoy día las audiencias nos pueden oír, ver, leer, y experimentar de múltiples formas y en diferentes dispositivos. Nosotros hace rato pasamos de ser una empresa radiodifusora a ser un gran ecosistema de medios y eso no se refleja en el ECAR”.

“Pero esta no solo es nuestra visión, hace un par de días vi unas declaraciones del vicepresidente digital de RCN que dice que el reinado del rating ya pasó, que ahora estamos en el reinado de las audiencias. Como ven, los grandes medios de este país estamos de acuerdo en que debemos vivir en el mundo de las audiencias. Y el ECAR lamentablemente no refleja eso”.

“El ECAR es un estudio del pasado, muy limitado, que no refleja la realidad de las audiencias de hoy. Empezando, porque en plena era digital es un estudio declarativo de recordación que no representa los comportamientos reales de los consumidores de nuestro país. Tan es así que en plena era de la telefonía móvil, una parte importante de las encuestas aún son realizadas a teléfonos fijos”.

¿Qué están buscando con el nuevo planteamiento de medición?

“Queremos revolucionar la forma como entendemos a nuestras audiencias para conocerlas mejor y poderles servir mejor”.

¿Para dónde le gustaría que se moviera la industria radial?

“Primero, ya no somos la industria radial. Hoy somos el universo del audio. Ya no vivimos en el mundo de la competencia radial, hoy todos somos jugadores de la economía de la atención. Ahí está el verdadero reto: captar la atención de las audiencias y hacer parte fundamental de las vidas de las personas. Creo que es vital que entendamos que la competencia no es entre nosotros. Debemos poner a nuestras audiencias en el centro de la ecuación”.

¿Qué sigue para Prisa Media Colombia?

“Seguir creciendo e innovando. A nivel internacional, como el más grande grupo de medios del mundo de habla hispana, tenemos dos grandes anuncios esta semana: el primero es el lanzamiento de Verificaudio, herramienta desarrollada con Google News Initiative, e instalada en todas nuestras redacciones, para detectar deep fakes auditivos. Y el segundo, una alianza global con Open AI para cada vez mas integrar la IA en todos nuestros procesos”.

“En Colombia tenemos una responsabilidad enorme como el grupo de medios líder. Una responsabilidad de ofrecerle a nuestras audiencias el mejor periodismo de este país y las mejores alternativas de entretenimiento, como el único gran grupo de medios independiente de Colombia”.

“Desde Caracol Radio, W Radio y El País tenemos un compromiso enorme con la democracia y con los colombianos. Compromiso por el cual continuaremos trabajando incansablemente todos los días”.