Gerente de RTVC reacciona a periodista que calificó de “malparidos” a opositores

A través de su cuenta de X (antes Twitter), Nórida Rodríguez, gerente del Sistema de Medios Públicos RTVC, se pronunció acerca de los audios revelados por La W en los que la periodista María Cristina Estupiñán, presentadora principal del informativo Señal de la Mañana, en los que se refiere a la oposición con calificativos de alto calibre.

Según uno de los audios revelados por este medio, Estupiñán llamó “malparidos payasos de mierda” a los miembros de la oposición se reunieron en Washington con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, para expresarle algunas de sus preocupaciones relacionadas con el acontecer político en el país.

En otro audio, Estupiñán volvió a referirse con palabras soeces a la oposición política en el país en conversación con el concejal Óscar Ramírez, quien no pertenece a un partido político que no es del Gobierno: “Malparido. Ahí se le da un campo a la oposición, no se podrán quejar”.

Es necesario señalar que ambos comentarios se produjeron cuando los micrófonos estaban cerrados, por lo que no salieron al aire.

En respuesta, Rodríguez escribió en su cuenta oficial que RTVC “es respetuoso con todas las tendencias políticas e ideológicas y les abre espacio a todas las opiniones”. Además, señaló que “la opinión de un contratista es y será personal. En ninguna circunstancia se debe entender como una postura oficial de RTVC o de quien la dirige”.

Adicionalmente, la gerente precisó que, en los próximos días, “se iniciará el proceso de concurso para el cargo de director de la emisora Radiónica, “donde buscamos generar cambios positivos que le aporten a la radio pública”.

Al final de su mensaje, la gerente Rodríguez dio la bienvenida a Ana María Soto Díaz, nueva directora de Radio Nacional de Colombia y a Beatriz Helena Álvarez, quien se integra al equipo de Señal de la Mañana.

