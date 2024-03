“Estoy en contra de lo que hace ‘Barbecue’”: Sarodj Bertin sobre líder de bandas en Haití

El pasado 14 de marzo, volvió a escalar la tensión en el área metropolitana de Puerto Príncipe (Haití) con ataques, saqueos e incendios provocados contra instituciones públicas y propiedades privadas, incluyendo la residencia del jefe de la Policía Nacional de Haití.

Luego de varios días de aparente calma, las bandas armadas retomaron sus acciones en una jornada en la que, nuevamente, se prorrogó el toque de queda en el departamento donde se encuentra Puerto Príncipe y donde actualmente rige el estado de emergencia que irá hasta el 3 de abril.

Para conocer cómo se vive esta difícil situación de orden público en el país centroamericano, La W conversó con la abogada y activista de derechos humanos haitiana Sarodj Bertin Durocher, quien también ha sido reconocida el mundo del espectáculo como reina de belleza, cantante y actriz.

Bertin, quien se encuentra en República Dominicana desde hace un año y desde entonces no ha podido regresar a su país natal, habló sobre la crisis: “Haití está pasando por una crisis horrible, se siente como si estuviéramos en una guerra. Me siento extremadamente triste, lloro por mi país todas las noches y sé que los demás haitianos dicen que se está demorando en encontrar una solución”.

Además, aseguró que tanto los aeropuertos como las escuelas están cerrados, al mismo tiempo en que “muchas personas no tienen acceso a la comida e intentan irse del país por temor a perder sus vidas”.

En el marco de su trabajo en causas humanitarias para los niños en Haití y República Dominicana, Bertin reveló que tiene una fundación llamada Sarodj For Purpose: “Desde hace un año no he podido ir a visitar a los niños, porque cada vez que quiero viajar, hay un problema grave como tiroteos u otras cosas. Al final, yo también tengo que cuidar mi vida, porque si no, ¿quién los ayuda si me pasa algo? Me parece inhumano lo que está ocurriendo en mi país”.

“Es muy difícil explicarle a un niño qué es lo que está pasando o por qué no puede ir al colegio (…) pero es una situación que no se puede evitar y sí hay que hablar del tema sin importar la edad del niño. Hay que recalcar la importancia de estudiar y si no pueden ir al colegio, (hay que decirles que) vamos a leer para no atrasarnos”, sostuvo la abogada.

En cuanto a Jimmy Chérizier, conocido como alias ‘Barbecue’ y quien es líder de las bandas armadas de Haití con las que controla el 80% del país, Bertin lo calificó como “un criminal” que está “matando y acribillando personas”.

“Yo no comparto las ideas de ‘Barbecue’, estoy en contra de todo lo que él está haciendo. No entiendo cómo una persona que dice tener ideales positivos para un país pueda masacrar a un pueblo, dejar a la gente sin comida y dispararles a personas que no tienen ninguna culpa y después venir a hablar de un cambio para el país”, advirtió.

Por eso, consideró que a Chérizier ni siquiera se le debería dar la palabra ni concederle apoyo internacional, ya que “él no representa a Haití, es un bandido y está haciendo sufrir al pueblo”.