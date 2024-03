MinTrabajo amenaza a empresas con pactos colectivos antisindicalistas por reforma laboral

Durante el Cuarto Encuentro Laboral 2024 organizado por el Colegio de Abogados del Trabajo, el viceministro de Relaciones Laborales e Inspección, Edwin Palma, se pronunció frente al futuro de la reforma laboral, dejando una sería advertencia a las empresas donde existan pactos colectivo con prácticas antisindicalistas, aseguró que de no llegar a buen fin la reforma en mención, la cartera laboral sancionará hasta con 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes a las compañías donde se encuentre esa figura.

En sus declaraciones el viceministro Palma, dijo “si no pasa la reforma, si no pasa la demanda, pues nos ceñiremos a la circular que señala unos indicios cuando hay discriminación. Altos colectivos que tengan fines antisindicales, que no se negocien como dice el Código Sustantivo del Trabajo en su parte segunda, que tengan fines de acabar un sindicato, de debilitar un sindicato, de impedir un nuevo nacimiento de un sindicato, serán sancionados hasta con 5.000 salarios mínimos”.

El alto funcionario del Gobierno explicó a su vez que en Colombia se generó una tesis de que solo aplicaba la sanción de 100 salarios mínimos, lo cual negó y aseguró que desde la actual cartera laboral esa afirmación no se comparte.

Agregó “ya tenemos de estos 342, 74 pactos colectivos identificados que tienen indicios de discriminación antisindical, entonces se realizarán investigaciones, se garantizará el debido proceso y se interpondrán las sanciones, se aplicarán las sanciones conforme a la ley”.

Finalmente, el viceministro Palma, reconoció que ha recibido comunicaciones de algunas empresas que han dado a conocer su intención de demostrar los pactos colectivos que poseen de forma gradual, situación sobre la que el funcionario se mostró receptivo y aprovechó para invitar a las demás empresas que estén en esa situación a que sigan esos pasos y se eviten sanciones.