¿Se avecina ‘divorcio’ en el Partido Alianza Verde?

La crisis de Alianza Verde parece haber llegado a un punto de no retorno, donde la única solución sería el divorcio.

Los senadores Inti Asprilla y Jonathan Pulido Hernández, mejor conocido como Jota Pe Hernández, se encontraron en los micrófonos de La W, donde hablaron de sus diferencias, aparentemente irreconciliables.

Tras los nuevos choques, Asprilla ha propuesto la escisión de los Verdes, es decir, que “partan cobijas”, anticipando que está listo para irse de esa colectividad, donde hay varias tendencias ideológicas: centro, izquierda y otra de oposición al actual Gobierno. El propósito, dice, es que ese divorcio se dé “en buenos términos”.

Le puede interesar Piden expulsión de Jota Pe Hernández de la Alianza Verde

“ Creo que hemos llegado a un punto en el cual mantener una convivencia sana, armónica, dentro del partido Alianza Verde ya es imposible. En ese orden de ideas, he hecho una propuesta, no con ánimo de confrontación sino con ánimos de resolver esta situación”, indicó.

Por su parte, el senador Hernández, de quien algunos piden su expulsión por la reciente pelea con la senadora María José Pizarro, agregó que, aunque comparte la propuesta de Asprilla de dividir el partido como la única solución, por su parte no piensa renunciar al partido.

“No me voy porque no voy a incurrir en doble militancia. Tocaría esperar que haya una escisión del partido o que haya otras posibilidades para poder salir. Mientras no me expulsen, aquí voy a estar”, indicó Pulido.

Ante la polémica, el congresista explicó su versión de la discusión con la senadora Pizarro, señalando que no se retracta de lo ocurrido, porque, según él, no cometió ninguna agresión.

“Yo no puedo permitir que ellos vengan a insultarme sin yo mostrarle a Colombia que es lo que realmente sucede. ¿Dónde están los insultos que yo he propiciado contra la senadora María José Pizarro? Yo a ella nunca la he insultado. ‘¿Qué pasaría si hubiese sido al contrario, si no hubiese sido una mujer diciéndole a Jota Pe Hernández ‘perro rabioso’ sino que hubiera sido el senador haciéndole ese insulto a la mujer? Pues este país estaría paralizado”, concluyó.